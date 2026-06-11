元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが肺炎のため死去した。７６歳だった。決めぜりふの「ＯＫ牧場」が流行語になるなど、引退後はタレントや俳優として活躍。天然キャラで愛されたガッツさんの訃報に、芸能界は悲しみに包まれた。

俳優として数々の話題作に出演したガッツさん。テレビドラマ「北の国から」「おしん」、映画「太陽の帝国」「ブラック・レイン」などで存在感を見せた。

俳優の渡辺謙は自身のＸ（旧ツイッター）で「ガッツ石松さんが鬼籍に入られました」と書き出し、共演を回顧。１９８６年のＮＨＫ連続テレビ小説「はね駒」で渡辺は、斉藤由貴演じる主人公・りんの夫となる小野寺源造役を演じ、ガッツさんはりんの叔父・橘彌七役を担当。渡辺は当時を思い出しながら「思えば朝ドラはね駒のクランクイン、２月の琵琶湖に飛び込むシーンでした。『謙ちゃん、世界チャンピオンの俺が言うんだから絶対大丈夫！』。その不思議なガッツさんの笑顔に励まされて飛び込みました」と会話を回顧。「あったかい方でした。ご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。

ゲームプレゼンターの高橋名人は自身のブログで長文を投稿。自身が主演した映画「はっちゃき先生の東京ゲーム」にガッツさんが出演していた。高橋名人は「ガッツ石松さん、御冥福をお祈り申し上げます。」と題し「先ほどネットニュースを見て、ガッツ石松さんの訃報を知りました」と驚く。「ガッツさんとは、１９８７年に公開したハドソンの映画『東京ゲーム』で共演させて頂きました。この映画は、ニセコを舞台にしたストーリーで、ニセコから東京に引っ越して行った子供の事が心配になった子供達が東京へ会いに行ったというもので、私はその学校で先生をやっていました。そして、ガッツさんは、上野で警察官役を演じてくれたのです」と内容を紹介した。

当時を回顧し「その時に印象に残っていたのは、セリフを覚えるシーンでした。ガッツさんは『台本を読みながら覚える』のではなく、隣にいるマネージャーさんが声に出して読んでいたセリフを真似する事で覚えていくというスタイルでした」と鮮明に覚えているという。「ガッツさんと子供達との撮影でしたので、私とのシーンがあったかどうか？は少し記憶があやふやなのですが、ボクシング時代のガッツさんを知っている私には、時々見せていた目力が印象的でしたけども、子供達にはとても優しく接していました」と人柄に感激。「もう３９年も前ですけども、なんかそんな事を思い出しました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。

テレビドラマ「北の国から」シリーズでは、田中邦衛さん演じる主人公・黒板五郎の友人で鉄工所を経営する成田新吉役を好演した。脚本を務めた倉本聰氏によるグループの公式Ｘ（旧ツイッター）では「心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼のコメントを発表。「ガッツ石松さんを見ろ。北の国からに出演した時、セリフが棒読みでどうしようかなと思ったよ。だけど、本人はすごく一生懸命に取り組んだ。すると、いつしかぶっきらぼうな、棒読みだったセリフに味が出てきたんだよ。あまりにもまっすぐにコツコツ積み上げていくと、その不器用が武器になるんだなあ。だから、おまえも“俺は不器用だから”と諦めたらダメだよ」というメッセージがつづられ、「＃北の国から ＃ガッツ石松 ＃成田新吉 ＃一生懸命 ＃倉本聰」とハッシュタグ。一生懸命だったガッツさんの様子を伝えた。

ガッツさんは肺炎のため死去したことが１１日に分かった。７６歳だった。１９４９年６月５日、栃木県生まれ。６６年、ヨネクラジムからプロボクシングデビュー。７４年、ＷＢＣ世界ライト級王座を獲得し、５度防衛。成績は５１戦３１勝（１７ＫＯ）１４敗６分け。引退後はタレント・俳優としても活躍した。