純烈の弟分として4月にデビューした4人組グループ・モナキが10日、公式インスタグラムを更新し、アイドルグループ・Juice=Juiceのメンバーとコラボしたことを明かした。



【写真】2026ブレイク同士！ノリノリで踊るモナキとJuice=Juice

「Juice=Juiceさんから、松永里愛さん、江端妃咲さん、川嶋美楓さん、有澤一華さんと #ほんまやでダンス ありがとうございました!!」とコメント。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を8人で踊る動画を掲載した。



松永と有澤は大阪出身。江端と川嶋は京都出身。グループの関西メンバーが関西弁タイトルの楽曲でコラボした形だ。この4人は3月にTikTokで「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」に合わせて踊る動画を公開しており、モナキからのアンサーコラボとなった。



同じタイミングでJuice=JuiceのTikTokでは、ブレーク中の同グループの楽曲「盛れ!ミ・アモーレ」でコラボした動画を公開。それぞれのグループが1列に並び、2人横並びで順番にダンスを披露している。



両グループは9日に「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」に出演しており、舞台裏で動画を撮影したとみられる。江端は9日のブログで、同じオン眉おかっぱヘアのおヨネとの2ショットも掲載。「お互いのライブを見に行かせて頂きました!ずっとずっとライブに行きたいと思っていたので、すごく嬉しかったです!!関西4人で見に行こうとして、お仕事と被って見に行けなかったりもしてたんです」と熱い思いを吐露。「モナキの皆さん歌声が綺麗すぎて、終始感動してました またライブに行けますように!」とつづっていた。



（よろず～ニュース編集部）