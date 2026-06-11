2026 FIFA ワールドカップ（W杯）が、いよいよ6月11日（現地時間）に開幕する。4年に1度、世界中のサッカーファンを熱狂させるW杯だが、今回はアメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共同開催であることに加え、39日間にわたって48チーム参加、104試合と、期間もチーム数も試合数もすべて過去最大の規模となっている。（寄稿：在米ライター・堂本かおる／全2回の1回目）

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W杯チケットが3.7億円で転売

世界人口の4分の3にあたる60億人が試合を視聴するとされる一方、数々の問題も噴出している。わけてもチケットの高額さが当初より疑問視されてきたが、4月にFIFA公式の転売サイトに約230万ドル（＝3億7000万円以上）のチケットが登場し、誰もが驚愕した。

また、開催3カ国の試合数はアメリカ78、カナダ13、メキシコ13と米国が圧倒的に多く、厳しい移民政策をしくトランプ政権下、世界中から渡米する選手、随行員、審判、サッカーファンへのビザ問題、入国禁止国問題が出ている。さらには米国と戦争中であるイラン・チームの処遇についても問題が派生した。



トランプ大統領 ©時事通信社

他方、米国内の試合開催地の一つであるニューヨーク（※）では、ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニが「ワーキングクラスの人々が楽しめるように」と、破格の50ドル・チケットの手配など様々なプロモーションを大々的に進めている。

（※）ニューヨーク会場は、実際には隣州のニュージャージー州にあるメットライフ・スタジアム。W杯はスポンサー名の入った会場名を使用不可としており、「ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム」と表記される。

FIFA公式の転売サイトも…

過去に例をみない高額なチケットについて、FIFAによる昨年の公式発表時より批判が起きていた。

2025年9月：FIFAは今回のW杯チケットの価格設定を「ダイナミック・プライシング（価格変動制）」とする旨を発表した。需要のピーク時に価格を引き上げ、需要の低い時期に引き下げる方式だ。「最安席は60ドル（＝約9600円）、決勝戦の最高額チケットは6730ドル（＝約100万円）」とも発表。ただし「10月のチケット販売開始後、および12月の対戦カード抽選会の前後に価格変動の可能性」があるとしていた。

2026年4月：新たに作られたFIFA公式のチケット転売サイトに230万ドルのチケットがリストアップされ、問題となる。

この転売サイトについて、FIFAは管理はするものの利用者による価格設定には関与しない。ただし転売が成立すると売り手と買い手の双方からそれぞれ15％の手数料を徴収する。230万ドルのチケットが転売された場合、FIFAは69万ドル（＝1億1000万円以上）の収益を得ることになる。

2026年5月7日：FIFAは決勝戦の最上席の価格を3倍に引き上げ、3万2970ドル（=520万円以上）で販売開始。

2026年5月14日：チケットがあまりにも高額なために転売価格が下落し、試合会場周辺のホテルが「予想された宿泊予約数に達していない」と報じられる。これについて、サッカー界からの批判も続出。

2026年5月27日：チケットの価格と座席について、ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官が共同で調査を開始。FIFAがチケット販売開始後に「新たなゾーン」を作ったため、「購入した席と異なる席を割り当てられた」といったクレームも出ていた。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、ダイナミック・プライシングと転売サイトについては、FIFAがそれを行わなければ、さらに高価格の転売が行われると釈明。常識をはるかに超えた230万ドルの転売チケットについては、購入者が現れるとは思わないが、もし誰かが実際に買えば、「私が自らホットドッグとコーラをお持ちしますよ」とジョークでかわした。

FIFA会長とは何者か？

W杯の大幅な規模拡張とチケット価格の値上げは、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長の主導によるものだ。インファンティーノは今回のW杯で110億ドル（＝1.76兆円以上）の収益を上げると度々語ってきた。

インファンティーノはサッカー一筋の人生を送ってきた人物であり、サッカーへの愛情と情熱は本物だと誰もが認める。ただし、サッカープレイヤーとしてよりも、サッカークラブの運営者として敏腕を発揮してきた経緯がある。

イタリア系スイス人のインファンティーノは、18歳で故郷の小さな町のアマチュア・サッカークラブの会長選に立候補し、年長の候補者たちを打ち負かして会長となった。以後、斬新なアイデアを打ち出し、のちには資金調達にも才能を発揮して成功を収めた。

トランプ大統領との“蜜月関係”

2016年2月、インファンティーノは第9代FIFA会長となる。その年の11月、ドナルド・トランプは大統領選に勝ち、翌2017年1月に第45代米国大統領（第1期）となった。以後、インファンティーノはトランプへのアプローチを始め、トランプの大統領第2期（2025年1月〜）になると2人の緊密さはさらに目に付くようになった。

トランプが大統領2期目に当選したばかりの2024年12月、FIFAは新たに設立した「FIFAクラブワールドカップ」の式典と抽選会をトランプの地元フロリダ州にて開催している。会場でトランプからのビデオメッセージを流したと思えば、娘のイヴァンカ・トランプが登壇し、抽選を行った。これには多くのサッカーファンが驚き、違和感を持ったと報じられている。さらに翌2025年7月、FIFAはニューヨーク市内のトランプ・タワーに新事務所を開設。

2025年12月には、インファンティーノ会長は「FIFA平和賞」なるものを新たに作り、トランプ大統領に授与している。今回のW杯の抽選会はワシントンD.C.で行われ、そこに出席したトランプにトロフィーが贈られたのだった。

トランプはノーベル平和賞を渇望しながらも毎年、受賞を逃しており、それに対する怒りの発言やSNSへのポストはよく知られている。ゆえにFIFA平和賞はインファンティーノがトランプの機嫌を取るためのものだとされた。

受賞の約3カ月後となる今年2月に米国がイスラエルと共にイランへの攻撃を開始したこともあり、ノルウェー・サッカー協会の会長であり、UEFA（欧州サッカー連盟）執行委員も務めるリーセ・クラヴェネスは、FIFAは政治的中立を保つべきであり、FIFA平和賞を廃止せよと発言している。

「私だってその金額は払わない」

このようにインファンティーノ会長から至れり尽くせりの歓待を受けているトランプだが、インファンティーノがチケットの価格について厳しく批判され、「ホットドッグとコーラ」の苦しいジョークを発した日、トランプは擁護しなかった。

米国の初戦となる6月12日、ロサンゼルスでの対パラグアイ戦のチケットは、一般席で最高額が約2700ドル（＝約43万円）で、2022年W杯決勝戦の最終価格を上回っている。最も安いチケットですら約1000ドル（＝約16万円）であることについてメディアに質問された際、トランプは、こう答えている。

〈「正直なところ、私だってその金額は払わないだろう」〉

トランプにとって1000ドルはポケットから簡単に出せる金額だ。しかし自身の支持層である労働者階級には手の出ない金額であり、つまりW杯が自分の支持率に貢献しないであろうことに苛立っているのかもしれない。なお、試合の4日前の段階でチケットが完売していないことが報じられている。

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さらに、海外のチケット購入者には「試合当日までにビザ発行が間に合うか」という懸念も――。（文中敬称略。#2につづく）

〈「ボイコットするファンも」売れないチケット、ビザ問題、入国禁止…W杯・現地アメリカでささやかれる懸念〉へ続く

（堂本 かおる）