〈トランプも「私だって払わない」と一蹴…W杯チケット“3.7億円転売”を引き起こしたFIFA会長とは何者か〉から続く

いよいよ6月11日（現地時間）に開幕する、2026 FIFAワールドカップ（W杯）。アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共同開催だが、トランプ政権に揺れるアメリカの現状は、一体どうなのか。FIFA公式の転売サイトではチケットが3.7億円にまで跳ね上がったことが話題になったが、果たして現地のサッカーファンは観戦できるのか？ 在米ライターの堂本かおる氏が寄稿した。（全2回の2回目）

【画像】メッシらスター選手と並んで、W杯公式ソングのMVに登場した“日本代表選手”



6月8日、W杯大会中の拠点となる米テネシー州ナッシュビルに到着し、公開練習する日本代表 ©時事通信社

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トランプ政権下でのビザの懸念

W杯関連のビザについては、多くの懸念がささやかれている。

トランプ政権は移民規制を強め続けており、現在、50カ国に対して1万5000ドル（＝約240万円）のビザ保証金を課し、39カ国に対してはビザの発行停止（事実上の入国禁止）としている。

保証金は渡米後のオーバーステイを防ぐための策で、ビザ取得時に保証金を払い、自国に戻れば返金される仕組みだ。対象国には、W杯に出場するカーボベルデ、コートジボワール、セネガル、チュニジアの4カ国が含まれている（日本人に対して米国は短期滞在ビザを求めておらず、保証金についても対象外）。

W杯出場の選手と関係者は免除されるが、問題は自国から米国にやってくるサッカーファンだ。高額なチケット代、航空券、宿泊費に加えてビザ保証金も支払わなければならず、多くの人が米国会場での観戦を諦めざるを得ない。

売れない高額チケット、戦争、エボラ出血熱の問題も

米国政府は、高額ゆえにチケットの売れ行きが芳しくなく、ホテル予約も低調と報じられると5月半ばに保証金の免除を決めた。ただしチケット購入者はチケットを提示した上でビザ申請を行わねばならず、試合当日までにビザ発行が間に合うかの心配が持ち上がっている。

さらにハイチとイランはW杯に出場はするものの、米国は2国を「完全入国禁止国」に指定しており、祖国在住のファンが渡米して応援することは叶わない。

また、イラン・チームは当初、米国アリゾナ州をベースキャンプにすることになっていたが、米国とイランが戦時下にあることからメキシコのティファナに変更された。ロイター通信によると、「イラン・チームは米国の試合前日には現地入りできる見通し」と米国土安全保障省が発表したという。

不可抗力の出来事も起こっている。中央アフリカでのエボラ出血熱の流行により、コンゴ民主共和国チームは米国入国前にベルギーで21日間の検疫を受けることとなった。そのため、チームの米国到着はW杯開始日の前日か当日となる見込みだ。

現地市民は観戦できる？

W杯全104試合のうち米国11都市で78試合、そのうち8試合がニューヨーク（ニュージャージー）で開催される。ニューヨークにもサッカーファンは多く、しかし、かつてない高額なチケットに手が出ない市民のほうが圧倒的に多い。

そこでニューヨーク市長のゾーラン・マムダニは、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に直接交渉し、50ドルのチケット1000枚を用意した。今年のW杯における最安値のチケットだ。チケット当選者のために ニューヨークから隣州にあるスタジアムへの無料の送迎バスも出す。

マムダニは昨年、民主社会主義を掲げて当選した弱冠34歳の市長だ。託児所と市バスの無償化を公約とし、庶民の生活の安定を第一義としている。W杯もニューヨークで開催されるからには、ニューヨークの労働者階級が観戦できる価格でなければならないと主張してきた。

ダイナミック・プライシング（価格変動制）と公式転売によって110億ドルの収益を目指すインファンティーノ会長とマムダニ市長は全く異なる経済信条の持ち主だが、熱烈なサッカーファンである市長は会長と意気投合し、50ドル・チケットの交渉を成立させた。

5月25日、ニューヨーク市民のみが対象の50ドル・チケットのオンライン申し込みは開始から3分で5万件に達した。

1000枚のチケットですべてのサッカーファンを楽しませることはもちろん出来ず、市長はリンカーンセンターなど市内5区の大型会場で無料の観戦パーティーも開催する。それぞれの区に暮らす人々による食とカルチャーのフェスティバル仕立てだ。

さらにW杯開催のわずか3日前、ニューヨーク州知事キャシー・ホークルとマムダニは、最終日7月19日に観戦パーティーをマンハッタンのセントラルパークで行うと発表した。5万枚の無料チケットを抽選により配布し、世界最大規模の観戦パーティーとする。発表記者会見は、多くの試合でチケットが完売していないことが報じられたタイミングで行われ、FIFAのCEOインファンティーノも出席した。

ニューヨーク市は総人口850万人のうち3分の1以上が世界各国からの移民であり、メキシコ、中南米、カリブ海、アフリカ、中東、東欧など、サッカーが非常に盛んな国々からの人も多い。インド系ウガンダ人である市長自身もその一人だ。サッカーファンの多彩な文化のセレブレーションは、現政権の反移民政策へのカウンターとなり得る。

予期せぬ“ハプニング”

とはいえ、地元民だけでなく、他州や他国から訪れるサッカーファンや観光客のためには、W杯期間中に26ドルで市内数百件のレストランでW杯特別ディナーが楽しめる企画もある。外食の高いニューヨークでは、これも破格と言える。さらに公立学校の前を「サッカーストリート」とし、子どもたちが安全にサッカーを楽しめる場とする。

これらは「すべてのニューヨーカーがW杯に参加し、楽しむため」の取り組みだ。

だが、今夏のニューヨークのスポーツ・シーンにおいて、予期せぬ“ハプニング”が起きてしまった。NBAのニューヨーク・ニックスが27年ぶりにファイナル進出を決めたのだ。しかもプレイオフ怒涛の11連勝を果たし、ニューヨークは蜂の巣を突いたような大騒ぎとなっている。そのNBAファイナルの日程（6/3〜6/19）が、W杯（6/11〜7/19）と見事に被ってしまっている。

ニューヨーカーはサッカーとバスケ、どちらに集中するのだろうか。

アメリカ市民のリアルな感情

4年に1度のサッカーの祭典に、世界が、アメリカが、ニューヨークが、興奮している。同時にチケット代のあまりの高さに「これでは家族連れで行けない」と諦める人がいる。「戦争中なのに」とエキサイトし切れない人がいる。

さらにロサンゼルスでは国土安全保障省がW杯期間中の「ICE（移民関税執行局）の配備」を宣言し、楽しいはずの時期が恐怖に変わってしまった人たちがいる。これらが理由となって、熱心なサッカーファンでありながら「試合は追うが、FIFAに金は落とさない」と試合や関連イベントをボイコットする人まで出ている。

観客動員数は過去最高に？

それでもFIFAは今年のW杯は観客動員数が過去最高になると見込んでおり、専門家の多くも開催日が近づけばチケットも売れ始めると予測している。周辺事情はさまざまなれど、選手たちが熱く、真摯なプレーを見せてくれることは保証されているからだ。

ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムでの最終ゲーム7月19日には、W杯初となるハーフタイム・ショーも行われる。ヘッドライナーは、シャキーラ（コロンビア）、マドンナ（アメリカ）、BTS（韓国）だ。このパフォーマンスは、世界中の子どもたちが教育とサッカーにアクセスできるよう1億ドルの資金調達を目指す「FIFAグローバル・シチズン教育基金」の一環でもある。

メッシ、エムバペとともに登場した“日本人選手”

シャキーラは、ナイジェリアのアフロビート・シンガー、バーナ・ボーイをフィーチャーしたW杯公式ソング「Dai Dai」をリリースした。シャキーラがW杯公式ソングを歌うのは、2010年・南アフリカ大会の「Waka Waka （This Time for Africa）」に続く2度目だ。

「Dai Dai」ビデオの冒頭、W杯出場選手12名が「準備は万端だ！」（We are ready!）と視聴者に語りかける。リオネル・メッシ、キリアン・エムバペなどそうそうたる顔ぶれに混じって日本代表の久保建英も登場する。

サッカー選手は祖国を離れ、他国のチームで活躍することが多いが、W杯では祖国を背負ってプレーする。「Dai Dai」に登場する選手の出身国はアルゼンチン、コロンビア、ブラジル、スペイン、イギリス、フランス、ドイツ、ノルウェー、アメリカ、カナダ、そして日本と多彩。

その中の一人、ドイツのバイエルン・ミュンヘン所属のアルフォンソ・デイヴィスはカナダ代表だが、リベリア国籍も持つ。しかし生まれはガーナ。リベリア人の両親は祖国の第2次内戦時にガーナの難民キャンプに避難し、デイヴィスはそこで生まれている。一家はのちにカナダに移り、デイヴィスはカナダで育ち、サッカーを始めた。

多彩な言語、多様な人々のパフォーマンス

テーマソング「Dai Dai」はディヴィスのような生い立ちを持つ人も含め、世界中の人々への応援歌だ。歌詞全体の大意は「苦しくても、傷付いても、自分を信じて、夢をつかもう」だ。「Dai Dai」とはイタリア語で「さぁ、行こう！」を意味し、曲の最後は「Dai Dai!」「行こう!」「Dale!」「Allez!」「Let's go!」と、5言語で「さぁ、行こう！」が繰り返される。

また、歌詞の途中には「ペレ、マラドーナ、ベッカム......」など過去の偉大な選手の名と、続いて「ブラジル、ウルグアイ、アメリカ、ジャパン、コリア......」と世界の国名が連呼される。

ビデオの中でシャキーラは女性のみのバックダンサーを従え、驚くほどのダンス・スキルで踊る子どもたちをフィーチャーしている。ウガンダの「ザ・ゲットー・キッズ」のメンバーだ。ウガンダは長年にわたる武力紛争によって極度に貧困化し、さらには孤児となっている子どもも多く、そうした子どもたちによって結成されたのがザ・ゲットー・キッズだ。ダンスの実力はすでに世界中に知れ渡っており、今回のW杯最終日のハーフタイム・ショーにもシャキーラと共に登場する。

W杯とは、サッカーを通じて世界をつなぎ、子どもたちの未来と、世界の平和に貢献する祭典なのだ。

（堂本 かおる）