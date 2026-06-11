平成16年（2004年）の初夏、観光客で賑わう山梨県富士河口湖町で、一人の外国人旅行者が夜の闇に消えた。台湾から訪れていた21歳の女子大生が、深夜のコンビニエンスストアへ向かったわずかな隙に、面識のない男に車で拉致されたのである。

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手足を縛られ、車のトランクに閉じ込められたまま、富士山麓から静岡県沼津市へと連れ回された約15時間。見知らぬ異国の地で彼女が直面した恐怖と、その後に待ち受けていた絶望的な結末は、のちに開かれた法廷で生々しく語られることとなる。一人の男の果てしない性欲と自己保身が引き起こした、凶悪な犯罪の足跡をたどる。

※登場人物の氏名は仮名です

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異国の夜道に現れた「ナンパ目的」の車

リン・シャオユー（当時21歳）は、台湾の大学で日本語を専攻する学生だった。将来は日本で働くか、母国で日本と関わる仕事に就きたいという目標を持っていたという。平成16年6月27日、彼女は実の兄とともに4泊5日の団体観光ツアーに参加し、日本の地を踏んだ。東京周辺のテーマパークなどを巡った後、翌28日の午後8時頃、一行はその日の宿泊先である山梨県南都留郡富士河口湖町内のホテルに到着した。翌日は果樹園や別のテーマパークを訪れ、東京のホテルへ向かう予定が組まれていた。

同日午後11時15分頃、リンは台湾にいる交際相手と携帯電話で通話をしながら、一人でホテル近くのコンビニエンスストアへと歩いて向かった。目的は携帯電話のプリペイドカードを購入するためである。午後11時23分頃、店員と言葉を交わした後に彼女は店を出た。

その頃、無職のカワムラショウタ（当時25歳）は、自らが運転する普通乗用車を走らせていた。目的は「ナンパする相手を探すこと」である。午後11時30分頃、歩道を一人で歩くリンの姿を見つけたカワムラは、車を歩道上に停めて降車し、ドライブに誘った。



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見知らぬ男からの突然の誘いに対し、リンは頑なに拒否し続けた。しかし、カワムラは諦めることなく執拗に誘いを繰り返した。自身の誘いが受け入れられないと悟ったカワムラは、突如として態度を豹変させる。

助手席の背もたれを自らの拳で激しく殴打し、リンに向かって「ぶっ殺すぞ」と怒声を上げたのである。深夜の路上でドスを利かせた声で脅迫されたリンは、恐怖のあまり表情も身体も強張り、その場から動けなくなった。カワムラは、動けなくなったリンを抱えて無理やり助手席へと押し込み、車を発進させた。

見知らぬ男の車に閉じ込められたリンは、車内で何度も「帰して」と訴え続けたという。だが、カワムラは彼女を帰すつもりなど毛頭なかった。人目のない場所へ連れ込み、彼女を強姦しようと企てていたのである。

カワムラはとりあえず人気の少ない西湖方面へと車を向けた。助手席で解放を懇願し続けるリンを黙らせるため、彼は車のドアポケットに入れていたサバイバルナイフを取り出した。野鳥の森公園近くのバスレーンに車を停めると、カワムラはリンにキスを迫った。リンがこれを拒絶すると、カワムラはサバイバルナイフを突きつけて脅迫に及んだ。刃物を前にしたリンは身体をこわばらせ、声を出すこともできなくなった。カワムラはキスをし、胸を揉むなどのわいせつな行為に及んだが、他人の目につくことを気にして、その場ではそれ以上の行為に及ぶことはなかった。

その後、リンが「トイレに行きたい」と訴えた。カワムラは近くにトイレがあるにもかかわらず、野鳥の森公園から北方約10メートル離れた道端の空き地で、リンに用を足させた。

用を足し終えた後、カワムラはリンが逃げ出したり騒いだりできないようにするための行動に出る。車内にあったビニールテープを取り出し、リンの両手と両足を縛り上げて身体を拘束したのである。そして、緊縛した彼女を後部座席に押し込み、外から見えないように上着を3枚ほど被せて隠した。

緊縛されトランクへ…

手足を縛られたリンを乗せたまま、カワムラは山梨県富士吉田市内を車で回り始めた。人気のない場所を探しては車を停め、ビニールテープの状態を確認するという名目でリンの胸や太もも、陰部を触るなどしたが、車の通る音が聞こえた気がするたびに発覚を恐れ、犯行を思いとどまっていた。

やがてカワムラは、誰かに見つかってはまずいと焦りを抱き始める。そして、手足を縛り上着を被せたリンを、あろうことか車のトランクの中へと移し替えたのである。

トランクという光も音も遮断された狭い密室に閉じ込められたリンを乗せ、カワムラは少しでも遠くへ行こうと、静岡県沼津市方面へと車を走らせた。

翌29日の朝。沼津市内を走行中、トランクの蓋がわずかに開いて持ち上がるという事態が発生した。驚いたカワムラは慌てて空き地に車を停め、トランクの蓋を閉め直した。その後、午前8時前、人目を避けてトランクの中を確認できる場所として、沼津市内の江浦隧道を見つけ、その内部に車を停車させた。

トランクを開けると、リンは長時間の監禁と恐怖からか、ぐったりと衰弱していた。カワムラはリンをトランクから出し、後部座席へと移して手足のビニールテープを外した。そして、逃走を防ぐため、あるいは捜索の目を誤魔化すために、持っていた自分の服をリンに着替えさせた。さらに、リンが所持していた携帯電話機を取り上げ、外部と連絡が取れないように電源を切った。

奪われた貞操と「最後の抵抗」、そして…

正午頃、カワムラは江浦隧道を出発した。途中、沼津市内のコンビニエンスストアに立ち寄った際、リンは店内のトイレを利用している。午後1時前には静岡県駿東郡清水町内の別のコンビニエンスストアにも立ち寄り、カワムラは地図を購入するなどした。

そして、カワムラは再び山梨県方面へと車を走らせていた。山中湖畔あたりを走行中、バックミラー越しに後部座席のリンの姿を見たカワムラの脳裏に、再びドス黒い欲望が湧き上がってきた。衰弱しきっていた彼女が多少回復してきた様子を見て、「何としてでもセックスをして目的を達しなければ意味がない」という身勝手な感情を抱いたのである。

午後3時頃。カワムラは強姦に及ぶための場所として、東富士五湖道路付近の側道を選んだ。そこは細く暗く、森の奥へと続く人目のつかない場所だった。ここなら心おきなく強姦できる。車を停めると、カワムラは車内でリンの着衣を脱がせ、抵抗する彼女の足を押さえ込むなどの暴行を加えて反抗を抑圧し、ついに強姦に及んだのである。

拉致されてからおよそ15時間。心身ともに極限状態まで追い詰められながらも、行為の直後、リンは最後の力を振り絞ってカワムラを激しく非難した。日本語で彼女は必死に訴えかけたという。

「警察」、「レイプ」、「誘拐」。

自らの尊厳を踏みにじられた21歳の女性の、当然の怒りと抗議であった。しかし、この悲痛な叫びが、カワムラという男の心の中にあった自己保身という名のスイッチを押し、事態を最悪の結末へと向かわせてしまうのである。

〈「確実に息の根を絶とう」顔が変色し、両目が半開きになり、口から舌がはみ出しても…口封じのために21歳女子大生を惨殺した強姦犯の“身勝手すぎる供述”《判決は…》〉へ続く

（藍沢 宙人）