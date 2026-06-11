犬は成長すると性格が変わる？

結論から言うと、犬の性格は成長とともに変わっていきます。ただし、まったく別の犬のようになるというより、子犬期から成犬期、さらにシニア期へ進む中で、警戒心や落ち着き方、甘え方などが少しずつ変化していくイメージです。

社会化と経験が増える

子犬のころは、目に入るものの多くが“初めて”ですが、成長過程で人、犬、音、場所、乗り物などに少しずつ触れることで、「大丈夫なもの」と「警戒したほうがいいもの」を学んでいきます。その結果、以前と反応が変わることがあります。

学習が進んで行動が固まる

犬は経験から多くのことを学びます。たとえば、吠えたら要求が通った、怖い場所は避ければ済んだ、といった経験が重なると、それが行動パターンとして定着していきます。

性格が変わったように見えても、実際には学習の結果であることも少なくありません。

成長段階ごとの変化がある

犬には思春期、成熟期、シニア期といった段階ごとの変化がみられ、思春期には“試すような行動”が目立つことがあり、成犬になると落ち着きが出てきます。

さらにシニア期に入ると、不安が強くなったり、甘え方が変わったりすることもあります。

よくある性格の変化5つ

成長とともに、犬にはどんな変化が出やすいのでしょうか。飼い主が「うちの子、変わったかも」と感じやすい例を見ていきましょう。

1.子犬のころより吠えるようになる

小さいころは平気だった音や人に対して、成長後に吠えるようになることがあります。これは、周囲への警戒心が育ってきた結果かもしれません。

「急に問題行動が増えた」と感じても、成熟の過程で反応が変わってきた可能性があります。

2.怖がりになったように見える

子犬のころは勢いで近づいていたものに対して、成犬になると慎重になることがあります。

これは臆病になったというより、「知らないものには少し距離を取る」という反応の表れかもしれません。とくに社会化の経験が少ないと、この変化が大きく見えることがあります。

3.落ち着いて大人しくなる

成長とともに、刺激に対していちいち大きく反応しなくなる犬もいます。経験が増えることで、何が危険で何が平気かが分かってきて、行動にも余裕が出てきます。

子犬期の落ち着きのなさが目立っていた子ほど、成犬になって変化を感じるかもしれません。

4.思春期に“反抗的”に見える時期がある

指示を聞かない、わざとやっているように見える、呼んでも来ない――そんな時期が出ることがあります。

これは人でいう思春期のようなもので、試すような行動が増えることがあります。この時期に強くぶつかるより、一貫した対応を続けることが大切です。

5.甘え方が変わる

子犬のころのようにベタベタしなくなる犬もいれば、逆に成長してから甘えが強くなる犬もいます。

落ち着きが出たぶん距離感が変わることもあれば、安心できる相手として飼い主に寄るようになる場合も。甘え方の変化も、成長の一部としてよく見られます。

子犬と成犬の大きな違い

子犬と成犬では、見た目だけでなく、物事への反応や行動の土台もかなり違います。この違いを知っておくと、「変わった」と感じる理由が見えやすくなります。

子犬：好奇心が強く、学習の途中

子犬は、目に入るものすべてが新鮮です。そのぶん興奮しやすく、甘噛み、いたずら、衝動的な行動が目立つことがあります。まだ安全と危険の区別もあいまいで、経験を重ねながら少しずつ学んでいく時期です。

成犬：経験が増え、落ち着きや警戒心が出る

成犬になると、これまでの経験が行動に強く反映されます。平気なものには落ち着いて対応できる一方で、苦手なものには慎重になることも。

子犬のころに十分な経験が積めていないと、成犬になってから吠える、噛む、怖がるといった形で表れることもあります。

飼い主がすべき対応

犬の性格の変化に対しては、「前と違う」と戸惑うより、その年齢や状態に合った関わり方へ切り替えることが大切です。

子犬期の対応

子犬期は、いろいろな人、音、場所に少しずつ触れながら、「大丈夫だった」という経験を積ませることが大切です。

失敗を強く叱るより、うまくできたときにしっかり褒めるほうが、その後の行動の土台になります。この時期の経験は、成犬になってからの安定にもつながります。

成犬期の対応

成犬になってから苦手さが目立ってきた場合は、いきなり克服させようとしないことが大切です。

安心できる距離から始めて、少しずつ慣れていく流れを作ったほうが、犬も受け入れやすくなります。無理をさせると、警戒や不安が強まってしまうことがあります。

共通の対応

「成長したから変わったのかな」と思っていても、実際には痛みや病気、ストレスが関係していることもあります。

急に怒りっぽくなった、触られるのを嫌がる、食欲や睡眠、歩き方まで変わったという場合は、体調面もあわせて確認したほうが安心です。性格の変化だけで片づけず、全身の様子を見ることが大切です。

まとめ

犬の性格は成長とともに変わりますが、まったく別の犬になるというより、経験や学習の積み重ねによって反応や落ち着き方が変わっていくイメージです。子犬は好奇心が前に出やすく、成犬では経験をもとに警戒心や落ち着きが表れやすくなります。

大切なのは、その年齢に合った社会化や接し方を意識することです。そして、急な性格の変化があるときは、成長だけでなく体調やストレスも含めて見直してあげると安心です。