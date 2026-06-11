老犬の可愛すぎるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で56万回再生を突破し、「可愛すぎる」「愛おしいよ～」「赤ちゃんみたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：17歳の老犬が『いちごを食べさせてもらった』結果→途中で『あげるフリ』をすると…勘違いで見せた『表情』】

いちごが大好きな老犬

TikTokアカウント「pmom703」の投稿主さんが紹介したのは、ミニチュアダックスフンド『ピット』ちゃんの一幕です。17歳のピットちゃんは、いちごが大好き。この日も投稿主さんの隣で、嬉しそうにおやつタイムを楽しんでいました。

フォークに小さく切ったいちごを刺し、ピットちゃんの目の前へ。するとピットちゃんはすぐに反応し、お口をあーん。差し出されたいちごをパクッと食べると、満足そうにモグモグ味わっていたそうです。その表情はとても幸せそうで、「次もください」と言いたげな期待に満ちていました。

あげたふりをしてみると…

そんな様子を見ていた投稿主さんは、ちょっとしたいたずらを思いつきました。今度は何も刺さっていないフォークを、先ほどと同じようにピットちゃんの前へ差し出してみたのです。もちろんピットちゃんは気付きません。

さっきまでと同じキラキラした目でフォークを見つめ、「いちごだ！」と信じ切ったままお口を開きます。そして勢いよくパクッ。

しかし次の瞬間、どこか不思議そうな顔に。確かに食べたはずなのに、いつもの甘酸っぱい味がしないのです。頭の上に「？」が浮かんでいるような表情を見せる姿に、思わず笑ってしまいます。

キョトン顔にキュン♡

それでも投稿主さんは、もう一度だけ同じいたずらを試してみることに。再び何も刺さっていないフォークを近づけると、ピットちゃんは疑うことなくパクリ。ところがやはり口の中には何もありません。

すると今度は口の端をむにゅっと結び、キョトンとした表情で固まってしまったそうです。「あれ？ いちごはどこに行ったの？」とでも言いたげな反応は、あまりにも愛らしい…。怒るわけでもなく、ただ不思議そうに首をかしげる姿に、思わずキュンとしてしまうワンシーンでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「一応食べてみるのね(笑)」「上目遣いも可愛い」「シニア犬バンザイ！」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「pmom703」には、ピットちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「pmom703」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。