深夜0時から収穫、神奈川の朝採れとうもろこしが海老名SAに集合！全国最高金賞の一品を手に入れるチャンスも

夏のとうもろこしは、鮮度が命。収穫後、時間の経過とともに糖度が落ちるため、夜に糖分が運ばれた実を朝収穫し、その日のうちに食べることが甘さの決め手になる。2026年6月12日から29日まで、EXPASA海老名 上りの中央催事場で開催される「神奈川 地産地消マルシェ 2026」では、神奈川県内の農家が深夜0時から畑に入って収穫したとうもろこしを、毎朝8時30分に会場へ直送する。

「こんなに甘いとうもろこしは初めて」のあの感動が再び

イベントは2025年に初めて開催し、日によって行列ができるほどの反響を呼んだとのこと。今年は出展ラインナップを充実しての第2回で、「まめっぱ農園」「井出農園」「フロムベジ湘南」「小川農園」「JAさがみ綾瀬市とうもろこし部会」の5つの農園・団体が参加。

各農園は異なる品種のとうもろこしを出品。まめっぱ農園から順番に、王道の「ゴールドラッシュ」、希少な「雪の妖精」、黄色と白の粒のいいとこ取りが楽しめる「ミルフィーユ」、第1回全国とうもろこし選手権で最高金賞を受賞した小川農園の「生でも食べられる白いトウモロコシ」、かながわブランドの「菜速あやせコーン」と、スーパーではまず出会えない産地直送の鮮度と甘みを、旅の途中で手に入れることが可能だ。

また、とうもろこしだけではなく、藤沢の『まめっぱ農園』と横浜の焼き菓子専門店『Le Ruisseau（ルリュイソー）』による限定コラボスイーツなども登場。地元産とうもろこしを使った「とうもろこしのマフィン」（518円・税込、以下同）、「横浜いちごのバターサンド」（594円）、枝豆を使った「ずんだスコーンサンド」（594円）の3種が販売される。このほかキムチや卵も購入できる。

開催期間は6月12日から29日まで、営業時間は10時から19時。東名高速道路・上り線を走る機会があれば、寄り道してみては？ なお、小川農園のみ週末のみ、数量限定での販売なので注意が必要だ。

【画像】とうもろこし6品種の特徴やイベント概要を確認する（3枚）