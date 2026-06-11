札幌市営地下鉄・大通駅で６月１１日午後、地下鉄の駅員から「においはないが、むせる」と消防に通報がありました。



大通公園から中継です。



異臭騒ぎがあった大通公園の西３丁目です。



むせる異臭騒ぎがあったというのが、こちらのオーロラタウンへと向かう大通駅へのエレベーターです。



先ほど情報が入ってきまして、消防などが確認して、体に害のある物質などは確認されなかったということです。





警察関係者そして消防車両なども駆けつけていまして、一時は消防車などが１０台以上、消防警察関係者が４０人以上駆けつけて騒然としていました。害のある物質などは確認されてなかったということで、先ほど規制が解除されました。異臭騒ぎがあったエレベーターから見まして左側の部分、大通公園の西３丁目に入るところを見てみましょうか。この辺りまで規制線が張られていまして、噴水の方向に抜けることができなくなっていました。ただ、先ほど４０分に規制が解除されて、いまは徐々に通れるようになっています。YOSAKOIソーラン祭りなども始まって、これから帰りの時間です。多くの人が来る中できょうは騒然としています。札幌駅前通りの方を目を向けてみますと、車は通ることができています。地下歩行空間も先ほどまでは規制がされていたということですが、まもなく規制が解除されて、地下の部分も大通からすすきの方向にこれからまた抜けられるようになるということです。いまはにおいなども確認することができませんし、体の害のある物質などは確認されなかったということです。