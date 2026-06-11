「痛みを伴うだろう」カブス“失速”で鈴木誠也を放出か…「現実的な選択肢に見えてきてしまう」米報道

鈴木誠也はトレードで放出されるのか(C)Getty Images

カブスの鈴木誠也がトレード候補に挙げられた。米スポーツメディア『FanSided』が現地時間6月10日、「セイヤ・スズキを巡るカブスとフィリーズのトレードは、カブスのシーズンが泥沼化した結果もたらされるものになるだろう」と報じている。

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カブスは貯金が最大「15」と開幕から好調だったが、失速。この日の敵地でのロッキーズ戦に2−3でサヨナラ負けを喫すると3連敗。34勝34敗のタイとなり、貯金がついになくなってしまった。

こうした現状に、同メディアは「トレード期限に向けてカブスが“売り手”に回るという議論が始まるのは避けられない。そして、現在のロースターの中で最も市場の関心を集めるトレード候補こそ、フィリーズにうってつけの存在であるセイヤ・スズキかもしれない」と伝え、今夏のトレード期限までに大きな動きを見せる可能性があるという。

記事では「ほんの2週間前であれば、スズキをトレードに出すというアイデアなど荒唐無稽に思えた。しかし、カブスが負け続ける現状では、これが現実的な選択肢に見えてきてしまうのも無理はない」と記している。



鈴木は5年契約の最終年を迎えており「カブスが何よりも最優先で対処すべきなのは先発ローテーションの補強だ。その上で、ジェド・ホイヤーGMが大金をつぎ込むことに積極的な姿勢を見せることは滅多にないため、カブスがスズキとの再契約を急ぐとは到底思えない」と見解を示した。