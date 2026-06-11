「謎に包まれている」森保ジャパンに蘭メディアが超警戒 W杯初戦への“楽観ムード”は無し「日本は侮れない相手に成長を遂げた」
オランダ国内では、日本との初戦に向けて警戒が強まっている(C)Getty Images
今大会の行く末を占う大一番が間近に迫っている。現地時間6月14日にキックオフを迎える北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの初戦となる日本代表とオランダ代表のマッチアップだ。
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史上初のW杯でのベスト8進出、さらには“世界制覇”を目標に掲げる日本にとって、オランダは越えなければならない相手と言えよう。欧州屈指のサッカー大国から初戦を勝ち切れるか、あるいは最低でも勝点1を取りきれるかは、チュニジアとスウェーデンの両代表との対戦が控えるグループステージでの戦いを見通す上でも肝となる。
無論、オランダにとっても緊張の開幕カードだ。現地時間6月10日に開かれた記者会見において、チームを率いるロナルド・クーマン監督は「日本は強敵だと分かっている。個々の選手に対する分析は話したくない。なぜなら彼らは結束力の堅く、組織力のあるチームだからだ」と強調。その上で「私は日本をリスペクトしているが、我々はオランダなんだ。面白く、そしてシビアな試合にする」と語った。
百戦錬磨の智将が「リスペクト」を示したように、オランダ国内における日本に対する見方は「一筋縄ではいかない相手」というシビアなものだ。専門メディア『Voetbal Primeur』は「ここ数年で日本は『決して侮れない相手』へと成長を遂げた。その実力は結果が証明している」と、昨年10月のブラジル戦（3-2）、今年3月のイングランド戦（1-0）と、立て続けに列強国を破った実績を評価。「技術力に優れた彼らは、オランダにとって手強い相手となる可能性がある。“サムライブルー”との一戦では、早々に主導権を握らなければならない」と警戒した。
また、同メディアは、日本が真骨頂としているトランジションの素早さに対して「ボールを失った直後から警戒を怠ってはならない。オランダがボールを失えば、日本はすぐさまスタートダッシュを仕掛けてくる。これこそが日本が近年武器として使い始めた戦術だ」と指摘。森保ジャパンに驕ることなく、細心の注意を払うべきだという警鐘も鳴らした。
「総合的に見れば、個々の実力ではオランダの方が上かもしれないが、日本は組織力に優れたチームであり、大会初戦の相手としてはとても強敵だ。そして、日本はいまだ多くの謎に包まれている。どの選手が先発し、どのポジションでプレーするのかは分かりきっていない。
いずれにしても、オランダは、特にポジションチェンジを駆使しながら守備陣を混乱させようとする、非常にダイナミックな相手と対戦することになる。攻撃面ではハイプレッシャーをかわす方法を見つけ出すか、あるいは日本のコンパクトな低位置ブロックを突破する術を見出さなければならない」
過去大会と比較しても類を見ないほど警戒が強まっている日本。歴史の扉をこじ開けるためには、そういったライバルたちを打ち破っていく必要があるだけに、初戦から重要な一戦となるのは間違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]