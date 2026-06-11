「謎に包まれている」森保ジャパンに蘭メディアが超警戒　W杯初戦への“楽観ムード”は無し「日本は侮れない相手に成長を遂げた」

オランダ国内では、日本との初戦に向けて警戒が強まっている(C)Getty Images

今大会の行く末を占う大一番が間近に迫っている。現地時間6月14日にキックオフを迎える北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの初戦となる日本代表とオランダ代表のマッチアップだ。

【動画】日本の守備網を切り裂く脅威に オランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る

史上初のW杯でのベスト8進出、さらには“世界制覇”を目標に掲げる日本にとって、オランダは越えなければならない相手と言えよう。欧州屈指のサッカー大国から初戦を勝ち切れるか、あるいは最低でも勝点1を取りきれるかは、チュニジアとスウェーデンの両代表との対戦が控えるグループステージでの戦いを見通す上でも肝となる。

無論、オランダにとっても緊張の開幕カードだ。現地時間6月10日に開かれた記者会見において、チームを率いるロナルド・クーマン監督は「日本は強敵だと分かっている。個々の選手に対する分析は話したくない。なぜなら彼らは結束力の堅く、組織力のあるチームだからだ」と強調。その上で「私は日本をリスペクトしているが、我々はオランダなんだ。面白く、そしてシビアな試合にする」と語った。

百戦錬磨の智将が「リスペクト」を示したように、オランダ国内における日本に対する見方は「一筋縄ではいかない相手」というシビアなものだ。専門メディア『Voetbal Primeur』は「ここ数年で日本は『決して侮れない相手』へと成長を遂げた。その実力は結果が証明している」と、昨年10月のブラジル戦（3-2）、今年3月のイングランド戦（1-0）と、立て続けに列強国を破った実績を評価。「技術力に優れた彼らは、オランダにとって手強い相手となる可能性がある。“サムライブルー”との一戦では、早々に主導権を握らなければならない」と警戒した。