石川県の海岸に全長およそ150メートルの巨大なホースが漂着していたことが分かりました。一体、どこから流れ着いたのでしょうか。

記者

「志賀町の海岸に流れ着いた巨大なホース。ゴムや金属でできた巨大な万里の長城のようです」

巨大なホースが流れ着いたのは、石川県志賀町の海岸です。

県の資源循環推進課によりますと、去年12月、巨大なホースが沖合に漂っていると志賀町から県に報告がありました。その後、海岸に打ち上げられたということです。

ホースの長さはおよそ150メートル、直径はおよそ2メートルあり、重さは300トンほどと推定されています。

流れ着いたホースは、海底の土砂を取り除く際に使うパイプであることが分かりました。

ホースの側面には用途を示す英語や社名などが書かれていて、中国の会社が製造したことは分かっていますが、所有者や流れ着いた経緯は判明していないということです。

近隣住民

「漂流物だな、浮いたり沈んだりしているな、それにしても大きい見たことのないものだなと思って」

「あまり見たことないです。よく朝鮮の船とか欠片は打ち上がってきている」

県では来週からホースの解体作業を行い撤去する方針で、秋までには作業を完了させたいとしています。