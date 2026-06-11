日本オリンピック委員会（JOC）は11日、32年ぶりに日本で開催するアジア大会に派遣するバドミントン日本代表を正式に承認したことを発表した。

【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

競技日程：9月20日〜29日

会場：一宮市総合体育館



【アジア大会代表一覧】

■男子シングルス

奈良岡功大（NTT東日本）

西本拳太（ジェイテクト）

田中湧士（NTT東日本）※団体のみ

渡邉航貴（BIPROGY）※団体のみ

■男子ダブルス

保木卓朗（トナミ運輸）、小林優吾（トナミ運輸）

熊谷翔（BIPROGY）、西大輝（BIPROGY）

■女子シングルス

山口茜（再春館製薬所）

宮崎友花（ACT SAIKYO）

奥原希望（東京都バドミントン協会）※団体のみ

郡司莉子（再春館製薬所）※団体のみ

■女子ダブルス

福島由紀（岐阜 Bluvic）、松本麻佑（ほねごり）

中西貴映（BIPROGY）、岩永鈴（BIPROGY）

■混合ダブルス

霜上雄一（日立情報通信エンジニアリング）、保原彩夏（ヨネックス）

渡辺勇大（ACT SAIKYO）、田口真彩（ACT SAIKYO）