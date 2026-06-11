140年以上にわたって建設が続いてきたスペインの世界遺産サグラダ・ファミリア。そのメインタワーとなる「イエスの塔」がついに完成を迎えました。

「未完の傑作」として知られるスペインのサグラダ・ファミリア。建築家アントニ・ガウディの没後100年となる10日、そのメインタワーとなる「イエスの塔」が完成したことを記念して、ローマ教皇によるミサが執り行われました。

色とりどりのステンドグラスに包まれた聖堂。多くのカトリック教徒らが集まる荘厳なミサで、ローマ教皇は…

ローマ教皇レオ14世

「イエスを信じながら戦争はできない。イエスを信じながら無実の人々を殺すことはできない。イエスを信じながら苦しむ人、泣く人、貧しさから逃れようとする人を見捨てることはできない」

戦争に反対する姿勢を改めて示しました。

その後、屋外で行われた式典では、オーケストラの演奏や讃美歌にあわせ教会が光り出します。

「イエスの塔」はあわせて18本ある塔の中央にそびえる「シンボル」ともいえる建築物。最上部には十字架が設置され、高さは教会として世界一となる172.5メートルに達します。

ドローンによって上空に映し出されたのはガウディの顔と彼の言葉、「まず愛を。技術はそれからだ」。

式典は盛大な花火で締めくくられ、140年という歳月を経て迎えた「イエスの塔」の完成を祝いました。

「とても感動的です。なぜなら、ガウディはまさに天才だったからです」

建設は引き続き進められ、全体の完成にはさらに10年ほどかかる見通しです。