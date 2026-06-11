なにわ男子・長尾謙杜との熱愛が報じられた元E-girlsの稲垣莉生。ファンに衝撃が走るなか、過去に『週刊女性PRIME』が報じた俳優との交際にも再び注目が集まっている。２人を見比べてみると、そこには思わず納得してしまう“ある共通点”が見えてきて――。

【写真】長尾謙杜と激似？過去に稲垣莉生との交際が報じられたモデル

分かりやすすぎる男のタイプ

なにわ男子・長尾謙杜と元E-girlsでインフルエンサー・稲垣莉生の熱愛が6月7日に報じられてから数日がたったが、ネットニュースでは連日、関連した記事が配信されるなど、その関心度は依然として高い。

「報道によると、ふたりは2025年冬ごろに交際へ発展。5月31日には、国立競技場で行われたサッカー日本代表の親善試合を観戦した後、合流した友人らと共に、バーやマンションで過ごしたそうです。

長尾さんといえば、過去にも熱愛報道で何かと話題になりましたが、所属しているグループ『なにわ男子』は、今夏にツアーを控えるデビュー5周年の大事な時期。このタイミングで2度目の文春砲となり、ファンは悲鳴を上げています」(スポーツ紙記者、以下同)

渦中にいる稲垣だが、2022年9月、週刊女性PRIMEは“メンノンモデル”として注目を集めていた俳優・中田圭祐との“半同棲熱愛”をキャッチしていた。

「当時、中田さんは恋愛モキュメンタリー番組『私たち結婚しました』で、川島海荷さんと“夫婦役”を演じて話題になった直後でしたが、私生活での本命は稲垣さんだったんです。SNSで同じお皿やインテリアを投稿するなど、ふたりは頻繁に“匂わせ”をしていたようで、以前からファンの間でも噂になっていました。

中田さんの自宅マンションからふたりが時間差で出入りする姿や、一緒に買い物へ出かけていく様子が報じられました。双方の事務所も『プライベートは本人に任せている』と、事実上、交際を認めるコメントを出したのです」

中田との半同棲、そして今回報じられた長尾との熱愛を受け、ネット上では稲垣の“タイプ”に関してとある指摘が……。

「中田さんと長尾さんの顔の系統がそっくりなんです。二人の写真を並べると、稲垣さんの男性の好みが一目でわかるとも言えるでしょう。かねてから“犬顔が好き”と公言していたという稲垣さんですが、今回の熱愛報道を受け、そのこだわりが如実になりました。ネット上では、歴代の熱愛相手のビジュアルに対し、

《稲垣莉生分かりやすすぎ》

《ここまで男のタイプが一貫しているのは逆にすごい》



など、賞賛する声も見られる。

世間を驚かせた、稲垣の“犬顔男子”への熱量。今後の恋の行方はいかに――。