オリックスのルイス・ペルドモ投手（33）が、12日阪神戦（京セラドーム）の予告先発として公示された。

ロッテ時代を含めてNPB通算4年目、通算140試合目で先発は初となる。この日京セラドームで最終調整を終え、「リリーフの時にやっていた時と同じことを先発でもやっていきたい。少ない球数でイニングを稼いでいけたら理想」と力を込めた。

昨季チームトップの33ホールドを挙げた助っ人右腕は今季開幕1軍スタートも、8登板で1勝2敗3ホールド、防御率14・14。5失点を喫した4月18日ソフトバンクの翌日に登録を抹消され、5月上旬に岸田監督から先発転向を告げられた。首脳陣から「いろいろ戸惑いももちろんあると思うけれども、しっかりとチャンスを生かしてチームの力になってほしい」と言葉をかけられたことを明かし、「ポジションが変わるという意味では正直、戸惑う気持ちももちろんありました。家に帰って自分の中でデータを見たりとかもしてもう一度向き合って、しっかり前向きな気持ちで準備はできている」と決意を明かした。

5月13日の社会人・YBSホールディングスとのファーム練習試合（杉本商事BS）で実戦復帰。ファーム・リーグでは3試合に先発して防御率4・63ながらも、前回5日の阪神戦では5回3安打1失点と結果を残している。メジャーでも通算61試合に先発経験のあるドミニカン右腕は、「2018年あたりが自分の最後の先発機会だった。だいぶ間も空いているので、まずはしっかりと先発のリズムを取り戻せるように」と、まっさらなマウンドに上がる。