今週は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに、「防災のワンポイント」をお伝えします。今回は災害や避難に関する「標識の見方」についてです。

■洪水標識の見方は？

直川貴博キャスター

「洪水時の浸水の深さを表した洪水標識を見てみましょう。桐谷さん、このふたつの違い分かりますか？」

桐谷美玲キャスター

「（数字の下に描かれた）三角が青色で塗りつぶされているのと、塗りつぶされていないのと…」

直川キャスター

「正解。ふたつよく見ると下向きの矢印が違いますよね？ まず（塗りつぶされず）白抜きになっているものは、洪水が発生した際に想定される水の深さを表した『想定浸水深』というもので、ここまで浸水が想定されますよ、というものです」

「一方、（青色）べた塗りの矢印が書かれたこちらは過去、実際にここまで浸水したことを表す『実績浸水深』なんです。同じ1.5メートルでも『想定』なのか『実績』なのかで意識が変わってきますよね」

■洪水時の避難所標識の見方…「人の向き」もポイント

直川キャスター

「次にこちらの標識『洪水』の図記号と『避難所』の図記号が書かれていて『洪水時の避難所』を表す標識になっています。避難の方向、避難所までの距離、その場所の名称まで書かれているんです」

「そしてもし、矢印が書かれていない場合は、避難所の図記号を見てください！この人の向きが（水から）逃げる方向を指していますよ」

木原実・気象予報士

「なるほど、避難所の図記号の向きがそのまま避難する方向、左なら左、右なら右、ということでこれも分かりやすいですね！」

直川キャスター「自宅周りだと標識がどこにあるのか、これを機に確認してみてください」