【ゼッテリア】ガツンと牛カルビ、さっぱり日向夏を楽しむ「夏バーガーフェア」開催 / 新作バーガー4品を期間限定販売

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、6月17日(水)から期間限定で「夏バーガーフェア」を開催し、新商品4品を販売する。

【ニンニク牛カルビバーガー、日向夏タルタルチキンバーガー、日向夏タルタルえびバーガーなど、ラインアップ４品を画像で見る】

販売は一部店舗を除く270店舗で、7月中旬までを予定(なくなり次第終了)。価格は税込590円〜620円。牛カルビの濃厚な味わいと、日向夏の爽やかな酸味という対照的なおいしさを楽しめるラインアップを展開する。

〈ニンニク牛カルビバーガー〉

価格:620円(税込)

ビーフ100%のパティに、甘辛な特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉と、ホクホクに揚げたニンニク、シャキシャキ食感のニンニクの芽をトッピング。旨辛ソース、レタス、マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ。牛カルビの力強い味わいとニンニクの風味が食欲をかき立てる、スタミナ満点の一品。

〈日向夏タルタルチキンバーガー〉

価格:590円(税込)

醤油ベースのタレに漬け込み、店内で1枚ずつ衣付けして揚げたBIGチキンに、日向夏の果汁を使用した特製日向夏ソース、タルタルソース、シロップ漬けの日向夏のピールをあわせたバーガー。日向夏のやさしい酸味とほのかな苦みが広がる、さっぱりとした味わいが特徴。

〈牛カルビバーガー〉

価格:590円(税込)

ビーフ100%のパティに、甘辛い特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉、レタス、マヨネーズを合わせたバーガー。牛カルビが主役の食べ応えのある一品。

〈日向夏タルタルえびバーガー〉

価格:590円(税込)

プリプリサクサク食感のえびパティに、特製日向夏ソース、タルタルソース、レタスなどを合わせたバーガー。爽やかな日向夏ソースとえびパティの相性を楽しめる。

【ニンニク牛カルビバーガー、日向夏タルタルチキンバーガー、日向夏タルタルえびバーガーなど、ラインアップ４品を画像で見る】

〈販売概要〉

販売期間:2026年6月17日(水)〜7月中旬予定(なくなり次第終了)

販売店舗:一部店舗を除く270店舗(2026年6月10日時点)