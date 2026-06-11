美人女優、一級小型船舶免許取得を報告＆免許証公開「証明写真が可愛すぎ」「かっこいい船長さん」と反響
【モデルプレス＝2026/06/11】女優の山下リオが6月10日、自身のInstagramを更新。一級小型船舶操縦免許を取得したことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳Netflix版恋リア出演者「証明写真のクオリティがすごい」船舶免許公開
山下は、自身の顔写真が写った免許証を公開。「船舶免許1級を取得（もう半年ぐらい前だけど）（ついでに水上バイクも）」とつづり、一級小型船舶操縦免許と水上バイクの免許をダブルで取得したことを報告している。
また「大好きだった祖父は漁師で、数々のぶっ飛び伝説を残しているイカしたじぃちゃんでした。私はそんなおじぃの血を色濃く受け継いでいる気がする」と祖父への思いを告白。「この夏は船長として海に出るのが目標でもある。海賊の役も待ってます」と今後の展望についても記している。
この投稿には「1級取得なんて凄すぎる」「証明写真が可愛すぎ」「夢があるのが尊敬」「かっこいい船長さん」「証明写真のクオリティがすごい」「海賊の役のオファーが来ますように」「難しい免許取る努力尊敬」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆山下リオ、船舶免許取得の証明写真披露
山下は、自身の顔写真が写った免許証を公開。「船舶免許1級を取得（もう半年ぐらい前だけど）（ついでに水上バイクも）」とつづり、一級小型船舶操縦免許と水上バイクの免許をダブルで取得したことを報告している。
◆山下リオの投稿に反響
この投稿には「1級取得なんて凄すぎる」「証明写真が可愛すぎ」「夢があるのが尊敬」「かっこいい船長さん」「証明写真のクオリティがすごい」「海賊の役のオファーが来ますように」「難しい免許取る努力尊敬」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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