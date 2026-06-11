「紅茶花伝」に「日焼けしたクロミ」登場　はぴだんぶいも、限定ボトル全30種類/コカ・コーラシステム

日本コカ・コーラは6月15日から、紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」で、サンリオキャラクターズをデザインした限定ボトル6製品全30種類を期間限定で全国発売する。こんがり日焼けしたクロミや、海水浴、花火、夏祭りなどを楽しむ「はぴだんぶい」のキャラクターを描き、夏場の需要喚起を図る。

サンリオキャラクターズとのコラボレーションは、2026年春に続く第2弾。今回は「クロミ」と、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルによるユニット「はぴだんぶい」が過ごす「それぞれの夏」をテーマにした。

「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」には、クロミと子分のバクが海や花火、アイスクリームなどを楽しむ姿をデザインした。「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」には、はぴだんぶいの6キャラクターが登場し、夏祭りや海辺などの場面を描いている。

「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」

「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」

このほか、「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」「同 厳選しぼりのアップルティー」、沖縄県内で販売する「紅茶花伝 ガーデン」シリーズにも限定デザインを採用する。一部店舗では先行販売し、なくなり次第終了する。

発売日の6月15日からは、ブランドアンバサダーを務めるFANTASTICSの八木勇征さんを起用したSNS動画を公開する。東京では6月15〜28日、大阪では6月29日〜7月12日、八木さんとクロミを組み合わせた屋外広告も展開する。

「紅茶花伝」アンバサダーの八木勇征さんがキャンペーンを盛り上げる

7〜8月には、大阪、東京、千葉で「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」のサンプリングイベントを行う。会場では限定ボトルを配布するほか、サンリオキャラクターズをデザインしたカフェワゴンやフォトスポットを設ける。大阪のひらかたパークでは7月25・26日、東京のイオン板橋ショッピングセンターでは8月22日、千葉のイオンモール八千代緑が丘では8月23日に開催する予定。

また、商品購入者を対象に、クロミとはぴだんぶいをデザインした全7種類のぬいぐるみチャームや、全2種類のタンブラーなどが当たるキャンペーンを実施する。コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」では、対象商品をCoke On対応自販機で購入するとサンリオキャラクターズの限定デザインスタンプを付与する。

抽選で「クロミ」「はぴだんぶい」とコラボしたオリジナルアイテムが当たる

■クレジット表記

(C)’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663692