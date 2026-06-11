６月８日から１２日に行われる４回大井競馬は２歳戦が２鞍行われ、ともに高橋清顕厩舎所属馬が勝った。どちらも５００キロ前後と馬格に恵まれ、スプリント戦線で楽しみな逸材だ。

まずは６月８日の新馬戦（１２００メートル）を制したムソルグスキー（牡、父シャンハイボビー）。好スタートも内の馬を行かせて外め２番手を追走。直線半ばで軽く仕掛けられると一気に抜き去り、最後は流す余裕で４馬身差の快勝。時計の１分１３秒７は翌日の古馬Ｃ１クラス（ともに不良）に０秒２差。２歳馬のデビュー戦としては破格だ。矢野貴之騎手は「能力試験の動きから走るだろうとは思っていたし完成度も高い。ただ、思っていたよりピリピリしていた」と課題を指摘。それでも「２番手から競馬できたのは良かった。しまいもいい脚。落ち着いてくれば距離は対応できると思う」と評価は高い。

６月９日の２歳戦（１２００メートル）を制したケンブラック（牡、父パイロ）も奥を感じされる勝ちっぷり。スタートで後手に回ったが、二の脚でハナを奪取。直線で後続に外から迫られると二枚腰を発揮し２馬身差をつけて１着。藤本現暉騎手は「１０００メートルの新馬戦は２着でしたが、１２００メートルならパフォーマンスを上げられると思っていました。器用さがあって操縦性もいい」と高評価。さらに「今日は直線で右手前のままでしたが、追い切りで手前を替えた時はすごい伸びだった。まだ余裕を感じたので、これから楽しみ」と手応え十分。まだまだ伸びしろを期待できそうだ。