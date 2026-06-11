「贅沢マンゴーハニーフロート」など夏の新作メニュー4品を新発売【カフェ･ベローチェ】

『カフェ･ベローチェ』は、夏の新作メニュー全4品を、2026年6月18日から発売する。

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◆「贅沢マンゴーハニーフロート」

価格:650円〜700円(税込)

※はちみつが含まれているため、1歳未満の乳児に与えないこと。

※Rサイズのみの販売。

マンゴー果肉･マンゴージュース･ソフトクリームを重ねた三層仕立てのデザートドリンク。仕上げにとろりとしたはちみつの甘さを加えた。マンゴージュースとソフトクリームを混ぜることで、味わいの変化も楽しめる。

【ベローチェ初のアイデアコンテストから誕生したメニュー】

「贅沢マンゴーハニーフロート」は、全178店舗のスタッフを対象とした『カフェ･ベローチェ』初のアイデアコンテストから誕生したメニュー。

全国の店舗スタッフから寄せられた企画書をもとに選考を重ね、最終候補に残った商品は実際に試作し、考案者本人が本社でプレゼンテーションを行う最終審査を実施した。

夏らしい鮮やかなマンゴーカラーが目をひく華やかなビジュアルに加え、これまでにはなかった“贅沢感”をテーマとした新規性が高く評価され、「贅沢マンゴーハニーフロート」が最優秀賞に選出された。

◆「レモンレアチーズケーキ」

価格:単品490円(税込)

『カフェ･ベローチェ』初となるグルテンフリー仕様のデザート。小麦を使わず米粉を使用したスポンジに、しっとりなめらかなレアチーズを重ね、仕上げにレモンのナパージュを合わせた。

※同品のグルテン含有量は、『カフェ･ベローチェ』がグルテンフリー商品とする基準値(20ppm未満)を満たしている。

※製造工場および店舗において、コンタミネーションを完全に防ぐことは難しい場合がある。

◆「海老とブロッコリーの塩バジリコ」

価格:単品800円(税込)

セット価格1,050円〜1,100円(税込)

※AM11:00〜の販売となる。一部店舗では販売時間が異なる。

※店舗により価格が異なる。

※一部店舗ではパスタの取り扱いがない。

バジルの爽やかな風味に、オリーブオイルや塩、にんにくと唐辛子のピリッとした辛味をアクセントとして加えたオイルパスタ。ぷりっとした海老の食感や、グリルしたパプリカの甘味が、ポークやチキンの旨みなどを加えた塩味ベースのオリジナルソースと相性が良いという。

◆「ソルティーレモンスカッシュ」

価格:530円〜580円(税込)※Lサイズのみの販売

レモン果汁入りシロップ2種を使い、レモンのフレッシュな風味を引き立てた、ソルティー風味のレモンスカッシュ。今年は酷暑が予測されるため、ほどよい塩味を加えたという。

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