秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ」が１１日、東京・Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ 演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞 授賞式】」に出席した。授賞式前に報道陣の取材に応じ、元Ｊリーガーの青山隼がＷ杯に挑む森保ジャパンにエールを送った。

Ｊリーグの選手として１０年間プレーした青山。２０歳以下の日本代表に選ばれた経験も持ち「そのときのコーチが森保（一）さんだった。森保さんには優勝を目指して頑張ってほしいなと思いますし、僕らも世界に羽ばたいて行きたいなと思っています」と背筋を伸ばした。

森保監督について「人望にあふれる方。何でも話せるお兄ちゃんみたいな存在にまで距離を縮めてコミュニケーション取る方。出てない選手のケアもする」と熱弁。今でも連絡を取る間柄だといい、今大会について「ベスト８以上は行くと思います。それくらい成熟されたチーム」と太鼓判を押した。

自身がＷ杯に出場していた未来もあったのか問われると「２０代前半に１回、天狗（てんぐ）になった」と告白。「二度と過ちを犯さないように謙虚に。もし可能であれば森保ジャパンの時にＳＨＯＷ―ＷＡで国歌斉唱をしたいです」と夢を描いていた。