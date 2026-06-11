サッカーの北中米Ｗ杯が１１日（日本時間１２日午前４時）に開幕する。今大会は新たにプレー再開時の時間制限、交代は１０秒以内などのルールが取り入れられる。

日本代表は５月３１日の壮行試合アイスランド戦（１〇０）で初めて体験。アイスランド代表が１０秒以内に交代選手がピッチを去らなかったとして、途中出場予定の選手が１分間の待機を強いられ数的優位の間に決勝点を挙げた。アイスランドのグンラウグソン監督が「新しいルールは嫌い」と不満をぶちまけたのとは対照的に、森保一監督は「準備したことで痛手にはならなかった」と振り返った。

同戦では３分間の飲水タイム「ハイドレーションブレイク」を、ホワイトボードも使い戦術を確認し有効活用する対応力も垣間見えた。ゴールキックの狙い所、スローインの早い準備、決断と意識すべき点は増える。ＤＦ長友佑都は「５秒は早い」と口にする。森保監督は「相手にチャンスになることがないように、やはり新ルールの中で自分たちが適応し、対応していかなければいけない」と話しており、合宿中の練習でも対応しながら準備を進めている。

◆北中米Ｗ杯から導入された主なルール

〈１〉３分間の飲水タイム「ハイドレーションブレイク」 酷暑が懸念されるため、前後半のそれぞれ開始から約２０分後にプレーを中断して３分間、飲水タイムが実施される。

〈２〉５秒制限 スローインやゴールキックでの再開を意図的に遅らせていると判断した場合、主審が５秒のカウントダウンを始める。スローインは時間を過ぎると、相手にスローインが与えられる。ゴールキックは時間を過ぎると、相手のコーナーキックで再開となる。

〈３〉治療を受けた選手は１分間ピッチ外に 負傷を偽った時間稼ぎを防ぐことが目的で、治療を受けた選手は最低１分間はピッチ外で待機する。

〈４〉交代は１０秒以内 交代で退く選手は、第４審が交代ボードを掲げてから１０秒以内にピッチを去らなければならない。１０秒を超えると、途中出場予定の選手は最低１分間はピッチに入れず、そのチームは数的不利な状況でのプレーを強いられる。