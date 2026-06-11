９月の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権は１２日から３日間、愛知・パロマ瑞穂スタジアムで行われる。１１日は同会場で前日会見が行われ、男子１００メートル前回覇者で昨年の東京世界陸上代表の桐生祥秀（日本生命）は「良い感じに調子が上がってきている。２連覇を目指していきたい」と言葉に力を込めて話した。

愛知・パロマ瑞穂スタジアムでの陸上日本選手権開催は２０１６年以来、１０年ぶり。当時、リオデジャネイロ五輪の代表選考を兼ねた重要な男子１００メートル決勝は冷たい雨の降る中で行われた。ケンブリッジ飛鳥が優勝、２位に山縣亮太、３位に桐生が続き「初の五輪をかけたレースだったので、気持ちも初々しかった。１００パーセント悔しいレースに終わってしまった」と振り返る。競技場は大規模な改修工事を経て、今年４月に生まれ変わった。「競技場は変わりましたが、サブグラウンドは変わっていない。懐かしいなあという思いで調整をしました」と当時の思いも胸に、熱く駆け抜ける覚悟だ。

今大会が今季の１００メートル３試合目。５月１７日のセイコー・ゴールデングランプリ（東京）は１０秒１５（追い風０・６メートル）、同２４日の関西実業団選手権（京都）は参考記録ながら１０秒０２（追い風２・６メートル）の好記録をマークした。今季の目標である「アベレージを上げて自己ベスト（９秒９８）を出すこと」へ向けて、まだまだコンディションを上げていく。

愛知・名古屋アジア大会の派遣設定記録を突破し、今大会で優勝すれば代表に内定する。