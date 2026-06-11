秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ」が１１日、東京・Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ 演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞 授賞式】」に出席した。授賞式前に報道陣の取材に応じ、心境などを語った。

昨年に続き２年連続でノミネートされ、塩田将己は「たくさんの方に聞いていただいたお陰でこうして立てていると思います」と感謝。リーダーの寺田真二郎は「昨年は悔しい思いをしたので今年こそはとりたいです」と受賞にも意欲を見せた。

最近はＳＨＯＷ―ＷＡも含め演歌グループが台頭。ライバルがいるのか問われた青山隼は「モナキさんです」と即答。大きな笑いが起きる中「勢いが本当に怖くて…」と本音を漏らした。

「純烈」の酒井一圭がプロデュースする男性４人組「モナキ」はデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がＳＮＳ上中心に大ヒット中。寺田は「僕たちは平均年齢が３６歳でＳＮＳに疎くて慌てて始めました」と明かし、井筒雄太も「この後もＴｉｋＴｏｋ撮ります」と笑っていた。