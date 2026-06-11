９月１９日の愛知・名古屋アジア大会開幕まで１００日を迎えた１１日、サーフィン女子で２１年東京五輪銅メダルの都筑有夢路（あむろ、日本交通）が日本代表候補“波乗りジャパン”に選出。優勝すれば、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を得られる大一番へ「優勝してロサンゼルス五輪代表に選ばれることが第一歩。このチャンスを必ず生かしたい」と、２大会ぶりの五輪切符への強い思いを込めた。

リベンジに燃える。サーフィンが五輪種目入りした東京大会では当時２０歳で銅メダルを獲得し、一躍ヒロインに躍り出た。だが、２４年パリ大会では重圧にも負けて出場を逃した。それだけに、２年後のロス五輪に向けては「悔しかった時の思いを晴らせるチャンスだと思う。本当に頑張りたい」と覚悟がにじむ。

東京五輪は新型コロナウイルスの影響で無観客開催。テレビを通じて、自国開催の大きな応援を感じた一方で、さみしさもあった。３２年ぶりの日本での夏季大会開催となる愛知・名古屋アジア大会は、日本のファンに滑りを見てもらう好機会。女子エースは「日本で開催することを誇りに思う。東京五輪で応援のパワーってすごいと思ったので、もっと近い距離で感じられるのはうれしい」と活躍を誓った。