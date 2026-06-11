最新技術のロボットで人手不足解消へ。愛知県常滑市で展示会が開かれています。

【写真を見る】スリーポイントシュートで会場沸かせるロボットも！最新技術のロボット展示会 ｢日本全体でヒューマノイドを盛り上げたい｣ 愛知・常滑市

6月11日から、愛知県国際展示場で始まったこの展示会は、最新の産業用ロボットや人手不足に対応した自動化技術などを紹介するもので、約270社が出展しています。

会場には、人間では不可能な速さで製品を検品するロボットや製造現場の人手不足の解消を担うロボットのほか、ヒト型ロボット「ヒューマノイド」も数多く展示されています。

注目を集めたのは”AIバスケットボールロボット”

中でも注目を集めたのがトヨタ自動車が開発したAIバスケットボールロボット「CUE」。

頭に備えられたカメラでゴールをとらえ、スリーポイントシュート！

見事なプレーで会場を沸かせました。

（トヨタ自動車未来創生センター 辻本崇好グループ長）

「ヒューマノイドは、我々の生活の中にどんどん広がっていくものになるのかなと思いますので、日本全体でヒューマノイドを盛り上げていきたい」

この展示会は、13日まで開催されます。