日本野球機構(NPB)は11日の公示を発表。ヤクルトは拓也投手、下川隼佑投手、モイセエフ ニキータ選手を1軍登録し、荘司宏太投手、高橋奎二投手を登録抹消しました。

1軍登録となった拓也投手は、2017年に広島で1軍デビュー後、2025年からヤクルトでプレー。昨季は45試合に登板し14HPを記録するなど貢献しました。今季は6試合で登板し、直近では5月12日の阪神戦で6失点し登録抹消。その後は2軍で5試合に登板し、4試合連続で無失点救援を続けるなど安定した投球を披露しています。

下川投手は育成ドラフト3位で2024年に入団した2年目の右腕。今季はファームで5先発を含む11試合に登板し、防御率1.77と好投を披露。今回が初昇格となります。

そしてモイセエフ ニキータ選手も2年目の外野手。今季は今年4月17日に初昇格を果たすものの2試合に出場した後に登録抹消となっていましたが、2軍で35試合に出場し2本塁打、9打点、打率.239を記録し、再昇格となりました。

一方、抹消となった高橋投手は今季4試合に先発し1勝2敗、防御率3.18の成績。前回登板となった10日のオリックス戦では4.2回を投げ4失点で負け投手に。また荘司投手は今季は20試合に登板し、3勝0敗6HP、防御率5.79の成績。前回登板となった前日10日のオリックス戦では4失点でリリーフ失敗していました。