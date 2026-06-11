12日（金）は大気の状態が非常に不安定。11日（木）午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■広い範囲で日差しが届く 午後は各地で急な雷雨の恐れ

12日（金）は北日本から西日本にかけて、広い範囲で晴れるでしょう。上空にこの時期としては強い寒気が流れ込む影響で、大気の状態が非常に不安定になりそうです。

午後は山沿いや内陸を中心に雨雲が発達しやすく、急な雷雨に注意が必要です。特に北日本や東日本で雷の発生する確率が高く、竜巻などの激しい突風や、雹が降る恐れもあります。急に空が暗くなったり、雷の鳴る音が聞こえてきたら、頑丈な建物の中に避難するようにしましょう。

■初夏の陽気が続く 東海では真夏日予想

西日本や東日本を中心に、最高気温が25℃以上の夏日になるところが多いでしょう。湿度は低くカラッとした暑さになりそうです。東京も26℃の予想で、昼間は半袖でちょうど良いくらいの気温となりそうです。名古屋は30℃と11日ぶりの真夏日が予想されています。日差しの暑さは感じそうですので、熱中症にはお気をつけください。北日本は20℃を超えるところが多く、過ごしやすいでしょう。

【12日(金)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 24℃（+2 7月上旬）

仙台 23℃（±0 平年並み）

新潟 26℃（+1 6月下旬）

東京 26℃（±0 平年並み）

名古屋 30℃（+1 7月上旬）

大阪 29℃（-1 6月下旬）

広島 27℃（-2 平年並み）

福岡 28℃（±0 6月下旬）

■先島諸島は大雨の恐れ

本州の南の海上に停滞している梅雨前線が、先島諸島付近でやや北上する予想です。先島諸島では非常に激しい雨が降る恐れがあり、13日（土）にかけて警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害や川の増水などにも十分な注意が必要です。

14日（日）から15日（月）は梅雨前線はさらに北上し、前線上の低気圧が本州の南を進む予想です。沖縄本島地方や奄美地方、九州南部でも警報級の大雨となる恐れがあります。今後の情報にご注意ください。また、西日本や東日本の太平洋側でもまとまった雨が降りそうです。