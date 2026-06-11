モダニティは、スウェーデン発のオーディオブランド「Sudio」より、骨伝導ヘッドホン『B5』を6月11日に発売することを発表した。

【画像あり】耳に掛けてファッションに馴染む 商品イメージ

『B5』は耳を塞がずに音楽を楽しめるオープンイヤー型の骨伝導ヘッドホン。周囲の音を自然に取り込みながら使用できるため、通勤・通学のほか、ランニングやウォーキングといったアクティブなシーンでの使用を想定している。チューニング技術の改良により、クリアな高音と豊かな中域を備えたバランスの良いサウンドを実現したという。

防水性能はIPX7に対応し、水深1mに30分間沈めても正常に動作するため、汗や突然の雨にも配慮された設計となっている。重量は29gと軽量で、クリップオンデザインを採用。連続再生時間は最大8.5時間で、フル充電は最長90分で完了する。通信方式はBluetooth 6.0、対応コーデックはSBC。

Sudioらしいミニマルで洗練された北欧デザインを採用し、スポーティーになりすぎず、ファッションやライフスタイルにも馴染む仕上がりとなっている。

販売チャネルは、モダニティ公式ストア、楽天オンラインストア、Amazon、Yahoo!ショッピング、家電量販店、セレクトショップ、ライフスタイルストアとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）