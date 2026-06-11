ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）より、AIコアを内蔵したゲーミングルーター『ROG Rapture GT-BE19000AI』を6月12日より順次全国の家電量販店およびECサイトにて発売することを発表した。

【画像あり】高度冷却設計によって放熱性能がアップ 本体外観

本製品は、専用AIコアとクアッドコアCPUを搭載し、ネットワークの安定性とパフォーマンスを自動最適化するゲーミングルーター。WiFi 7に対応し、最大19Gbpsの無線通信を実現する。

組み込みAIコアの搭載により、従来のルーターでは処理できなかったトラフィック最適化やリアルタイム制御を可能にする。ゲーム中・配信中・多数デバイス接続時においても、ネットワークの安定性を高めるという。

また、ルーター上でコンテナアプリケーションを直接稼働できるDocker Engineを搭載。ホームオートメーションやAIサービス、IoT管理などをPCやサーバーを別途用意せずに実現できる。

通信面では、トライバンド方式（2.4GHz／5GHz／6GHz）と4096-QAM／320MHzチャネルにより最大19Gbpsの無線通信に対応。さらに10G×2、2.5G×4の有線ポートを備え、最大31Gbpsのネットワーク容量を持つ。

冷却設計では、30%増厚アルミプレートとナノカーボンコーティングにより、前世代機比で放熱性能を18%向上させた。あわせて、ゲストネットワークProやAiProtectionなど、家庭用でも高度なネットワーク管理・セキュリティ機能を備えている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）