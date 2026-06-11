上白石萌音、真っ赤なオフショルドレスで登場！ “ほっぺハート”でにっこり＜Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』＞
ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月11日（水）に行われたグリーンカーペットに上白石萌音が登場した。
【写真】美しい！ “ほっぺハート”に応じる上白石萌音
■笑顔を引き立てる華やかな衣装
この日上白石は、真っ赤なオフショルドレスとアップにまとめたヘアスタイルを組み合わせたコーディネートで、にこやかにグリーンカーペットに登場。
記者からの“ほっぺハート”のポーズリクエストに応じたりドレスのデティールが分かるようにくるりとターンしたりと、神対応を見せた。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみ、サッシャが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみ、サッシャが登場する。
【写真】美しい！ “ほっぺハート”に応じる上白石萌音
■笑顔を引き立てる華やかな衣装
この日上白石は、真っ赤なオフショルドレスとアップにまとめたヘアスタイルを組み合わせたコーディネートで、にこやかにグリーンカーペットに登場。
記者からの“ほっぺハート”のポーズリクエストに応じたりドレスのデティールが分かるようにくるりとターンしたりと、神対応を見せた。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみ、サッシャが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみ、サッシャが登場する。