中条あやみ、クラシカルなロングドレスで登場！ 大人っぽい表情を引き立てる＜Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』＞
ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月11日（水）に行われたグリーンカーペットに中条あやみが登場した。
【写真】ベロア素材のドレスを着こなす中条あやみの別カット
■美しさ全開
1日目は生花を使ったステージに合わせ、「生命」をテーマにしたオフショルドレスで登場した中条。2日目は、ベロア素材のロングドレスをまとい、フォトコールに応じる。
クラシカルな雰囲気の衣装が、中条の大人っぽい表情を引き立てる。撮影中はクールな表情やキュートな表情を披露。最後は笑顔でグリーンカーペットを後にする中条だった。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみ、サッシャが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみ、サッシャが登場する。
【写真】ベロア素材のドレスを着こなす中条あやみの別カット
■美しさ全開
1日目は生花を使ったステージに合わせ、「生命」をテーマにしたオフショルドレスで登場した中条。2日目は、ベロア素材のロングドレスをまとい、フォトコールに応じる。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみ、サッシャが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみ、サッシャが登場する。