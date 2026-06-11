KEY TO LITが編集部だったら？オフィスでの仕事姿披露
【モデルプレス＝2026/06/11】ニッポン放送で、5人組グループ・KEY TO LIT（キテレツ）が、6月12日発売の「ベツコミ」7月号（小学館）巻頭グラビア＆インタビューに登場する。
【写真】STARTO人気ジュニア「ViVi」表紙初登場
センス、アイディア、頭脳、エンタメ力、企画力…それぞれのズバ抜けた個性とセンスで圧倒的なクリエイティブを創るKEY TO LITの皆がもし編集部だったら――というコンセプトで撮影した今回のグラビア。オフィスでの5人の仕事姿に魅了される。
インタビューでは、メンバー同士の仲の良さが伺える回答が盛りだくさん。それぞれの社員証を含む厚紙ピンナップもある。（modelpress編集部）
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【写真】STARTO人気ジュニア「ViVi」表紙初登場
◆KEY TO LITが編集部だったら？
センス、アイディア、頭脳、エンタメ力、企画力…それぞれのズバ抜けた個性とセンスで圧倒的なクリエイティブを創るKEY TO LITの皆がもし編集部だったら――というコンセプトで撮影した今回のグラビア。オフィスでの5人の仕事姿に魅了される。
◆KEY TO LIT、インタビューも盛りだくさん
インタビューでは、メンバー同士の仲の良さが伺える回答が盛りだくさん。それぞれの社員証を含む厚紙ピンナップもある。（modelpress編集部）
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