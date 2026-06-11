ロンドン序盤は、ややドル安の水準での揉み合い、中東情勢の情報が錯そう＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ややドル安の水準で推移している。ドル円は160.50付近（前日終値160.55）、ユーロドルは1.1545付近（前日終値1.1535）など。アジア・東京時間には中東情勢をめぐる報道が錯綜も、決定打はみられず。NY原油先物は93ドル台まで上昇したあと、足元では89ドル台に反落している。米10年債利回りは4.53％台に低下。ロンドン勢は地政学の次の一手を見極める展開となっている。



USD/JPY 160.51 EUR/USD 1.1544

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