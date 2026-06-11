モジュラー式のDJヘッドフォン「TMA-2 DJ」

銀座十字屋のディリゲントは、デンマーク・コペンハーゲンのプレミアムオーディオブランド「AIAIAI」の日本総代理店業務を開始した。同ブランドの全製品ラインを国内の音楽クリエイター・アーティストに届けることを使命とし「日本の音楽・カルチャーシーンに深く根ざした展開を進めていく」という。詳細な展開情報は改めて告知される。

AIAIAIは2006年にコペンハーゲンで創業したオーディオブランド。スカンジナビアンデザインの美学と音響工学を融合させた製品群は、世界中のDJ、音楽プロデューサー、音楽クリエイターから絶大な信頼を獲得しているという。

同ブランドを象徴するのが独自のモジュラーヘッドフォンシステム「TMA-2」。ヘッドバンド、イヤーパッド、スピーカーユニット、ケーブルを自在に組み合わせ、交換、アップグレードできる設計思想で、パーツ単体での交換・アップグレードができるため、製品寿命の延長と電子廃棄物の削減にも直結。AIAIAIのサステナビリティへの姿勢を象徴するものにもなっている。

ラインナップはDJ、スタジオ、リスニングなど用途に応じた多彩な展開で、ステージ、スタジオ、外出先を問わず長期にわたって使用可能。超低遅延ワイヤレス技術「+ Link」を搭載したワイヤレスモデルも展開している。

このTMA-2はCannes Lionsプロダクトデザイン部門で金賞を受賞。サンフランシスコ近代美術館(SF MoMA)のパーマネントコレクションにも選定されるなど、世界から高い評価を受けている。

また2024年には世界初のポータブルワイヤレススタジオモニター「UNIT-4 Wireless+」、2025年には世界初のワイヤレスDJヘッドフォン「TMA-2 DJ Wireless」を発売するなど、業界をリードするイノベーションも継続している。

そのほか、40mm径ドライバーを搭載した軽量・ミニマルデザインのオンイヤーヘッドフォン「Tracks」、スピーカーユニットやイヤーパッドなどの交換用コンポーネント、限定コラボレーションモデルも展開。ディリゲントでは、これらも取り扱い、ラインナップを順次拡充する。

Richie Hawtin・Young Guruをはじめとする世界的アーティストとの深い協業関係を持ち、Stones Throw・Ninja Tuneといったレーベル、Brain Dead・Hidden NYなどのカルチャーブランドとの限定コラボレーションも展開。単なるプロモーション施策ではなく、「音楽とデザインへの真摯なコミットメントを共有するパートナーとのみ組むというブランドの姿勢の表れであり、AIAIAIがオーディオ機器の枠を超えてグローバルなクリエイティブカルチャーにおいて支持を得ている所以でもある」という。

国内展開について、ディリゲントは、DJやプロデューサーなどクリエイターへの製品普及に留まらず、「主要楽器店をはじめとする販売チャネルの拡充を通じて、より多くの方々がAIAIAIに触れられる環境づくりにも積極的に取り組んでいく」としている。