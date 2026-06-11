◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク―阪神（１１日・みずほＰａｙＰａｙ）

阪神・嶌村聡球団本部長が試合前に報道陣の取材に応じ、１０日・ソフトバンク戦で藤川監督の退場につながった７回のリプレー検証について、１１日に日本野球機構（ＮＰＢ）にアウト判定の理由を求める確認書を提出したと明かした。

１点を追う７回１死一塁の場面。熊谷が二盗を試みたが、アウトと判定された。藤川監督がリクエストを要求し、４〜５分間の審議の末に判定は覆らず。ベンチを飛び出した指揮官は審判団に抗議し、リプレー検証後に異議申し立てを行ったとして退場処分された。

嶌村本部長は「藤川監督が退場になったということについて、これはアグリーメントに載っている通り。そこについては申し訳ない」と謝罪。続けて「確認書の意味合いが強いですが、先ほどＮＰＢセ・リーグの方に提出した。そういう行動を取った」と説明した。

「球団として下された判定について異議申し立てるということではございません。もちろん受け入れさせていただきます。ただアウトの根拠を。どういう映像を見たのか。結構長い時間４分か５分くらいかかっていましたよね。その長かった理由も含めお知らせいただきたい、ご教示いただきたい。藤川監督が退場処分になるということを承知の上でいかれていることなんで。球団として重く受け止めて、確認書を出せていただいた」と意図を話した。