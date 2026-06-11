３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が立ち上げたエンターテインメントの祭典「ＣＥＲＥＭＯＮＹ」の１日目が１０日、Ｋアリーナ横浜で開かれた。

昨年に引き続き２年連続での開催となる「ＣＥＲＥＭＯＮＹ」は、ライブや音楽フェス、授賞式などとは異なり音楽とファッション、カルチャーが融合した大型エンターテインメントショー。今年から２日間の公演となり、初日には、Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥをはじめ、ＡＩ、ａｓｍｉ、ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ、ｓ＊＊ｔ ｋｉｎｇｚ、超ときめき♡宣伝部、ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲら、多彩なアーティストが出演した。

開演冒頭にステージに登場した大森元貴は「出演されるアーティストの方々もこちらの円卓でこのイベントを最大限楽しんで頂けますとうれしいです。競争心だったり闘争心ではなく、互いのカルチャーに触れて、音を楽しむと書いて音楽だということを再提示したい」と決意を表現。「全く興味のなかったアーティストだったのに、心奪われるような経験があるかもしれません」と新たな出会いを歓迎し「すべてのアーティストに敬意を」と開幕宣言した。

生花で彩られた華やかなステージ。ステージ前の円卓にはアーティストが出番以外にも座り、互いのパフォーマンスをたたえ合った。各アーティストの登場前には俳優やタレント、アスリートら音楽好きなゲストがプレゼンターとして登場しスピーチするパートもあり、それぞれの音楽への思いに観客も心を打たれていた。

ミセスの出演前には、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプの金メダリストでバンドの大ファンを公言する戸塚優斗がプレゼンターとして登壇。「僕にとって音楽というのは気分を上げるためのものではなくて、自分と向き合う時間を作ってくれるもの。これまでたくさんの場面で音楽に支えられてきたので、音楽の力で心をもっと太らせていけたら」と語った。

万雷の拍手のなか最終出演者として登壇したミセスは「ＡＮＴＥＮＮＡ」「コロンブス」で客席の熱狂をつかさどると「楽しんでますか？」とあいさつ。手拍子で温かい空気をまとった「風と町」から、「天国」の力強い絶唱を経て「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」で祝祭ムードただよう空間に変えた。

出番を終えて再度登場した大森は「『お互いをたたえ合う』とかってきれいごとに聞こえるかもしれませんが、きれいごとを一生懸命やりたいなと思って始めました。こんなに愛に包まれた日に、場所に、空気にしてくださり、本当にありがとうございます」と感謝。「楽しいですね。音楽ってね。すごく刺激になったし、めっちゃ楽しかったです」と幸せなムードに浸った。

さらに「語弊があるかもしれないけど、みんな本当にたたえ合って、フラットでストイックだったからこそ、順位をつけられたりとかそういうことよりもはるかに心が満ちて、はるかに悔しい思いをした。そんな今日でした。本当に感謝してます」とアーティストとしての潜在意識を引き出された様子。「また来年お会いしましょう！」と「ＣＥＲＥＭＯＮＹ」はさらに続くことを宣言していた。