夏らしいキラキラ文具が大集結！ 「文具女子博トーキョー2026」会場レポ
文具で味わう、夏のバケーション！
2026年6月11日（木）〜14日（日）の4日間、有明GYM-EX（東京都江東区）にて、”見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭典「文具女子博トーキョー2026」が開催。
筆者は6月10日に行われたプレス内覧会へ行ってきました。会場を回遊しながら、気になったアイテムをご紹介します。
165社が集結! 文具の祭典「文具女子博トーキョー2026」へ行ってみた
開催テーマ「今日、どれにする？文具コーデ」の世界観に、今回はバケーションムードをプラス。カラフルな夏ドリンクのオブジェや浮き輪で、会場はまるでリゾート気分。
狙ったところにぴったり押せる！ 透明スタンプ「氷印」
すべてのパーツが透明な、キングジム「HITOTOKI」のスタンプ「氷印」。
上から印面が見えるので、狙った場所にぴたりと捺せるのがうれしいところ。氷のように涼やかな見た目は、夏の会場にぴったり。
カスタムメイドロルバーンは今年も大人気！ デルフォニックス
毎回大人気のロルバーン。ハートやスター型のホログラムラメが封入された「グリッター」シリーズや
「昭和」「平成」「令和」など大胆な文字をあしらった「Moji ミクロセット」も登場。
ストラップ付きでキュートなデザイン。
自分だけの一本を！ パイロットのカスタム万年筆
万年筆「kakuno（カクノ）」を、軸・キャップ・ペン先・インクから選んで仕立てる、パイロットのカスタムコーナーを発見。
筆者も体験して作ってみることに。
ラメ入りの透明軸にくスモーキーなパープルのキャップを合わせました。透明な軸なので、選んだインクの色が透けて見えます。
インクの色に合わせて軸を選ぶのもおすすめ。
キラキラ箔好きにはたまらない！ 「ウチハク」
「ウチハク」ブースでは、新色ウチハク・新作ステッカー・光くじなどが並んでいます。
今回、文具女子博初登場の「光くじ」（440円）は、文具モチーフの動物が箔押しされた、おみくじ仕立てのカード。
銀色の封筒を選んでお会計、開けるまで何が出るかはお楽しみ。
くれたけパンチで型抜き体験！ 呉竹のクラフトパンチ「KurePunch」
呉竹のクラフトパンチ「KurePunch」のコーナーでは、その場で型抜きを体験できます。
ぷくぷくシールがズラリ！ トレンドのシールアイテムが大豊作
いま大きなブームとなっているシール。
会場のあちこちで、ぷっくりとした立体感が魅力の「ぷくぷくシール」を見かけます。
まだまだ紹介しきれない文具が盛りだくさん
文具好きにはたまらない、夏の文具女子博。限定品や先行販売、会場ならではの体験は、まさにこの4日間だけのお楽しみ。「文具女子博トーキョー2026」は6月11日（木）〜14日（日）まで開催中です。
https://bungujoshi.com/event/tokyo2026/
詳細情報
開催日 2026 年 6 月 11 日(木)~ 6 月 14 日(日)
時間 11 日(木)・13 日(土)…9:30~16:30(最終入場 16:00)
12 日(金)・14 日(日)…9:30~16:00(最終入場 15:30)
会場 有明 GYM-EX (東京都江東区有明1丁目 10−1)
入場料
11 日(木)・12 日(金) 990 円(税込)
13 日(土)・14 日(日) 1,190 円(税込)
※税込・システム利用料・発券手数料別
※イープラス( https://eplus.jp/bungujoshi/ )にて販売中。
※事前に入場チケットの購入が必要です。定員に達し次第販売終了。
※会場での当日券の販売はございません。
※入場チケット 1 枚につき小学生以下のお子様 2 名まで無料。