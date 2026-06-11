文具で味わう、夏のバケーション！

2026年6月11日（木）〜14日（日）の4日間、有明GYM-EX（東京都江東区）にて、”見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭典「文具女子博トーキョー2026」が開催。

筆者は6月10日に行われたプレス内覧会へ行ってきました。会場を回遊しながら、気になったアイテムをご紹介します。

165社が集結! 文具の祭典「文具女子博トーキョー2026」へ行ってみた

開催テーマ「今日、どれにする？文具コーデ」の世界観に、今回はバケーションムードをプラス。カラフルな夏ドリンクのオブジェや浮き輪で、会場はまるでリゾート気分。

狙ったところにぴったり押せる！ 透明スタンプ「氷印」

すべてのパーツが透明な、キングジム「HITOTOKI」のスタンプ「氷印」。

上から印面が見えるので、狙った場所にぴたりと捺せるのがうれしいところ。氷のように涼やかな見た目は、夏の会場にぴったり。

カスタムメイドロルバーンは今年も大人気！ デルフォニックス

毎回大人気のロルバーン。ハートやスター型のホログラムラメが封入された「グリッター」シリーズや

「昭和」「平成」「令和」など大胆な文字をあしらった「Moji ミクロセット」も登場。

ストラップ付きでキュートなデザイン。

自分だけの一本を！ パイロットのカスタム万年筆

万年筆「kakuno（カクノ）」を、軸・キャップ・ペン先・インクから選んで仕立てる、パイロットのカスタムコーナーを発見。

筆者も体験して作ってみることに。

ラメ入りの透明軸にくスモーキーなパープルのキャップを合わせました。透明な軸なので、選んだインクの色が透けて見えます。

インクの色に合わせて軸を選ぶのもおすすめ。

キラキラ箔好きにはたまらない！ 「ウチハク」

「ウチハク」ブースでは、新色ウチハク・新作ステッカー・光くじなどが並んでいます。

今回、文具女子博初登場の「光くじ」（440円）は、文具モチーフの動物が箔押しされた、おみくじ仕立てのカード。

銀色の封筒を選んでお会計、開けるまで何が出るかはお楽しみ。

くれたけパンチで型抜き体験！ 呉竹のクラフトパンチ「KurePunch」

呉竹のクラフトパンチ「KurePunch」のコーナーでは、その場で型抜きを体験できます。

ぷくぷくシールがズラリ！ トレンドのシールアイテムが大豊作

いま大きなブームとなっているシール。

会場のあちこちで、ぷっくりとした立体感が魅力の「ぷくぷくシール」を見かけます。

まだまだ紹介しきれない文具が盛りだくさん

文具好きにはたまらない、夏の文具女子博。限定品や先行販売、会場ならではの体験は、まさにこの4日間だけのお楽しみ。「文具女子博トーキョー2026」は6月11日（木）〜14日（日）まで開催中です。

https://bungujoshi.com/event/tokyo2026/

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