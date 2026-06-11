貴島明日香、ダイエット中におすすめの“コンビニ飯”を紹介 低糖質＆高タンパク質を意識した“ヘルシーでおいしい”10品
モデル・俳優の貴島明日香（30）が、11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「モデル貴島明日香がお気に入り！コンビニで買えちゃうダイエット中のご飯紹介！」と題した動画で、ヘルシーでおいしい“コンビニ飯”をおすすめポイントを話しながら紹介した。
【動画】低糖質＆高タンパク質を意識！ダイエット中におすすめの“コンビニ飯10品”を紹介する貴島明日香
冒頭、貴島は「糖質をまったく摂らないのはダメなんだけど、糖質少なめでタンパク質多めみたいな、絞るときはそういう感じで考えてて今日はそういうような商品を選んできました」と説明。
そして、セブン-イレブンの『糖質0gサラダチキンバー バジル＆オリーブ 60ｇ』『ブロッコリーチキンエッグ』『味つき半熟とろっとゆでたまご』『したらば 明太マヨネーズ風味』『たことブロッコリー手摘みバジルのサラダ』『手巻おにぎり 熟成仕立て紀州南高梅』と、コンビニでも手に入りやすい『雪印北海道100 さけるチーズ プレーン』『紀文 とうふそうめん風』を紹介した。
『糖質0gサラダチキンバー〜』については、筋トレなどトレーニング向きの商品で、食べやすい包装により移動中も食べられて便利と説明。お酒にも合う味だと紹介している。『味つき半熟とろっとゆでたまご』は現場でよく食べるぐらいお気に入りの1品。『紀文 とうふそうめん風』はカップに麺とつゆが入っており、そのまま食べることが可能。温めて食べるのもおいしく、「おなかにいい感じに溜まってくれる」欠かせない商品だという。
このほかにも、ローソンの「ロカボのパン」（『ブランパン』や『ブランのハム＆チーズパン』）をダイエット中の主食にしていた時期があったと、最終的に“全10品”を紹介し「無理しないで、一食置き換えとかでぜひ参考になればいいなと思います」と締めくくっていた。
この動画に、コメント欄には「夜勤の時の夜食に悩んでいたので、参考にします！」「痩せててびっくりした！」「明日香さんやっぱり美人だなぁ」「コンビニ最強」などと、さまざまなコメントが寄せられていた。
【動画】低糖質＆高タンパク質を意識！ダイエット中におすすめの“コンビニ飯10品”を紹介する貴島明日香
冒頭、貴島は「糖質をまったく摂らないのはダメなんだけど、糖質少なめでタンパク質多めみたいな、絞るときはそういう感じで考えてて今日はそういうような商品を選んできました」と説明。
『糖質0gサラダチキンバー〜』については、筋トレなどトレーニング向きの商品で、食べやすい包装により移動中も食べられて便利と説明。お酒にも合う味だと紹介している。『味つき半熟とろっとゆでたまご』は現場でよく食べるぐらいお気に入りの1品。『紀文 とうふそうめん風』はカップに麺とつゆが入っており、そのまま食べることが可能。温めて食べるのもおいしく、「おなかにいい感じに溜まってくれる」欠かせない商品だという。
このほかにも、ローソンの「ロカボのパン」（『ブランパン』や『ブランのハム＆チーズパン』）をダイエット中の主食にしていた時期があったと、最終的に“全10品”を紹介し「無理しないで、一食置き換えとかでぜひ参考になればいいなと思います」と締めくくっていた。
この動画に、コメント欄には「夜勤の時の夜食に悩んでいたので、参考にします！」「痩せててびっくりした！」「明日香さんやっぱり美人だなぁ」「コンビニ最強」などと、さまざまなコメントが寄せられていた。