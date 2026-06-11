6月10日深夜に放送されたABCラジオ『鉄瓶・佐ん吉のコロコロラジオ』。

パーソナリティの笑福亭鉄瓶と桂佐ん吉が、7月18日（土）に開催される番組初のトークライブのチケット販売状況について言及。予想をはるかに超える売れ行きに驚愕するとともに、チケット完売に向けた新たな「試練」が明かされた。

©️ABCラジオ

「嘘やん」――トークライブ、驚異の販売枚数に驚愕！

番組冒頭、桂佐ん吉の声はガラガラ。前日に落語家の先輩である桂あおばと深夜まで立ち飲みをしていたことが原因だと明かし、笑いを誘った。

そんな和やかな雰囲気の中、話題は7月18日に阿倍野区民センター大ホールで開催される『コロコロラジオトークライブinあべの』へ。開催まで約1か月となり、鉄瓶は「毎日ドキドキでずーっと焦ってる」と心境を吐露するが、佐ん吉は「ドキドキしてもしゃあないやん」と泰然自若。

鉄瓶は、ライブの現状をリスナーと共有するため、現在のチケット販売枚数を発表することを決意した。

発表を前に、まずはそれぞれが販売枚数を予想。佐ん吉と一緒に飲んでいたあおばは「50枚ぐらいでしょ」とかなり辛口な予想をしていたという。これには鉄瓶も「あいつほんましばいたろ」と憤慨。

一方、佐ん吉自身の予想は、過去の落語会で1か月かけて215枚売れた実績を踏まえ「190ぐらい」とやや控えめ。鉄瓶も「150でこぼこ」と予想した。

会場のキャパシティは644席。期待と不安が入り混じる中、鉄瓶が発表した6月8日時点での販売枚数は、なんと「418枚」！

この数字に佐ん吉は「えー？」「嘘やん」と驚きの声を上げた。販売開始からわずか2週間あまりで、総キャパシティの3分の2近くが埋まるという驚異的なペースだ。残りは226枚となり、本人たちの予想をはるかに上回る結果に、スタジオは興奮に包まれた。

「落語せんほうがええ」？ トークへの期待値の高さ

鉄瓶は「僕らからしたら418枚、2週間ちょっとで売れてるって、これすごない？」と、リスナーへの感謝と驚きを口にした。

以前開催した落語会では1か月で200枚強だったのに対し、今回は落語を一切行わない「トークライブ」で、その倍近い枚数が短期間で売れている。この事実に、鉄瓶は自虐を交えつつ、2人のトークに寄せられる期待の高さを実感している様子だった。

佐ん吉も「逆に落語する言うてたら来てなかったのかな？」と冗談めかしたが、落語家としての姿しか知らないファンもチケットを購入してくれていることに、深い感謝を示した。

完売への「試練」！ 6月末までに売り切ればオリジナルステッカーを全員に！

番組では、トークライブで予定されている企画の一部も明かされた。

まず、ゲストは呼ばず、鉄瓶と佐ん吉の2人だけで臨むことが明言された。さらに、台本もなく、時間配分が書かれた「ペラ一枚」だけで進行するという。

そして、リスナー参加型の新企画として「コロラジリアル目安箱」の実施が発表された。これは、リスナーから寄せられた番組への「ダメ出し」や意見に対し、2人が舞台上で公開回答と言い訳をするというもの。早速、メールでの募集が開始された。

さらに、番組から大きな発表が！ なんと、悲願だった「番組オリジナルステッカー」の制作が決定したという。

ただし、このステッカーを来場者全員にプレゼントするには、一つの厳しい条件が課せられた。それは「6月末までに残り226枚のチケットを完売させる」こと。

7月に入ってから売り切れても条件は達成されないという「試練」に、2人は「厳しいな」と顔を見合わせる。鉄瓶は「僕らの力ではどうにもならない」と、チケットをすでに購入したリスナーに対しても、友人や知人を誘っての来場を呼びかけた。

チケット完売という目標達成、そして来場者全員へのステッカープレゼントという夢の実現に向け、リスナーと一体となってラストスパートをかける。

鉄瓶・佐ん吉のコロコロラジオトークLIVE in あべの

日時：7月18日（土）18:15会場 18:45開演

会場：阿倍野区民センター大ホール

料金・チケット：前売り券 2,500円（全席自由・税込）

当日券 3,000円（全席自由・税込）

https://w.pia.jp/t/cororaji-talklive

他、ラジオ全編はradikoタイムフリーにて配信中。