「OK牧場！」ワード拡散で追悼 ガッツ石松さん死去にSNS悲しみ「また聞きたかったな」「これからも言い続けます！」
元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。所属事務所のガッツエンタープライズが11日、オリコンニュースの取材に答えた。SNSでは、ガッツさんの代表的なせりふ「OK牧場」に触れた追悼コメントが集まっている。
【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット
同社は「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と報告。葬儀については遺族の意向により、近親者のみで執り行われたといい「皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます」と伝えた。
「多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！」とつづった。
ガッツさんといえば、さまざまなシーンで使われた「OK牧場」というせりふ。キャッチーなフレーズと、ガッツさんの親しみやすいキャラクターも相まって、幅広い世代に知られている。
訃報の発表を受けSNSでは、「OK牧場はずーっと使ってます」「OK牧場がもう聞けないの結構悲しいな」「ガッツ石松さんのOK牧場また聞きたかったな」「天国でも『OK牧場！』明るく賑やかに動き回ってください」「これからもガッツポーズはやり続けるし、『OK牧場』も言い続けます」などと“OK牧場”のワードが拡散。「OK牧場」はXでトレンド入りし、多くの人が故人を偲んだ。
ガッツさんは、1949年生まれ、栃木県出身。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。
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同社は「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と報告。葬儀については遺族の意向により、近親者のみで執り行われたといい「皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます」と伝えた。
ガッツさんといえば、さまざまなシーンで使われた「OK牧場」というせりふ。キャッチーなフレーズと、ガッツさんの親しみやすいキャラクターも相まって、幅広い世代に知られている。
訃報の発表を受けSNSでは、「OK牧場はずーっと使ってます」「OK牧場がもう聞けないの結構悲しいな」「ガッツ石松さんのOK牧場また聞きたかったな」「天国でも『OK牧場！』明るく賑やかに動き回ってください」「これからもガッツポーズはやり続けるし、『OK牧場』も言い続けます」などと“OK牧場”のワードが拡散。「OK牧場」はXでトレンド入りし、多くの人が故人を偲んだ。
ガッツさんは、1949年生まれ、栃木県出身。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。