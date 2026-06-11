元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。栃木県出身。社長を務めたガッツ・エンタープライズが11日、発表した。

現役時代は今はなき名門ヨネクラジムに所属。名伯楽エディ・タウンゼントの手ほどきを受け、着々と力を付けていった。3度の世界挑戦の末に74年、WBC世界ライト級王者ロドルフォ・ゴンザレスを8回KOで破り、念願の世界王座に。5度の防衛に成功するなど、長期にわたり王座を守った。

78年に引退した後は、芸能界へと活躍の場を求めた。ここから、華々しい第2の人生が幕を開ける。元々、役者志望。現役時代からたびたびドラマなどに出演していたが、その後は時代劇、現代劇問わず、多数の作品に出た。こわもてな風貌も重宝された。

NHK大河ドラマには、「おんな太閤記」（81年）「いのち」（86年）「春日局」（89年）と3作出演。84年、連続テレビ小説「おしん」では、主人公おしんに何度も助け船を出す的屋の親分・健を演じた。努力を重ね、俳優として奮闘する姿に、原作の橋田寿賀子さんが感激。「この役はガッツ石松のために用意した。あなたが一生、この業界で食っていけるように」と、ガッツさんに当て書きされた役どころだった。90年には映画「カンバック」で監督、主演を務めた。

ある時はド迫力の、またある時には涙もろい、ぼくとつな男を演じてきたガッツさん。対照的にバラエティーでは、大好物のバナナをネタに、いじられキャラを演じることが多かった。何かしらの判断を迫られる場面では、「OK牧場！」が常套句。バラエティーへの取り組み方も真剣で、アドリブが多い現場でも、誰よりも台本を読み込んで本番に臨んでいたという。また、大人気クイズ番組「クイズダービー」にも解答者として多数、出演。意外にも高い正答率を誇った。

実は歌手デビューもしており、これまで7枚のシングル、さらにアルバム1枚もリリース。「ガッツ人生」は、その破天荒な半生を描いた楽曲だった。

ボクシングに、演技に、バラエティーに、そして歌に…。決してチャレンジすることを忘れない、76年の人生だった。