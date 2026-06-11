540mlの水購入で950mlの「アクエリアス」無料券もらえる！ローソンストア100で6月16日まで「1個買うと1個もらえる」実施中。

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ローソンストア100各店では、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが2026年6月10日から開催中です。

6月9日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。
・ファミリーマート
・セブン-イレブン
・ローソン
・デイリーヤマザキ
・ポプラ

パックご飯購入でレトルト無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

6月10日から16日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つあります。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「い・ろ・は・す」（540ml）です。

1本購入すると、「アクエリアス」（950ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、大塚食品「マイサイズ マンナンご飯」（140g×3パック）です。

1個購入すると、「マイサイズ」の「バターチキンカレー」「チキンカレー」（各120g）、「欧風カレー」「中華丼」「親子丼」（各150g）のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも6月10日から23日まで。

まとめ買いでお得に

【父の日キャンペーン】

6月8日から21日までの期間、Uber Eatsで「父の日キャンペーン」を開催中。対象商品をUber Eats 販売価格から20％オフで購入できます。

対象となる15商品は以下の通り。
●ころから≪レギュラー≫（10個）【BOX】　※
●ころから≪レッド≫（10個）【BOX】　※
●ハッシュドポテト　※
●アメリカンドッグ　※
●ジャンボフランク　※
●森永製菓　チョコモナカジャンボ（150ml）
●森永製菓　板チョコアイス（70ml）
●明治　エッセルスーパーカップ【超バニラ】（200ml）
●ロッテ　クーリッシュ【バニラ】（140ml）
●グリコ　パピコ　チョココーヒー（160ml）
●伊藤園　健康ミネラルむぎ茶（2L）
●コカ・コーラ　コカ・コーラ（1.5L）
●カルビー　かっぱえびせん（77g）
●カルビー　じゃがりこサラダ（57g）
●カルビー　ピザポテト（60g）
※ファストフーズ取扱店舗のみでの販売。

20％オフキャンペーンは、Uber Eats 取扱い店舗のみ対象です。

【ザバス MILK PROTEINまとめ買いで40円引き】

6月10日から16日までの期間、対象の明治「ザバス MILK PROTEIN」を2本同時に購入すると40円引きになります。

対象商品は以下の通り。
●ザバス　MILKPROTEIN　脂肪0　イチゴ風味（200ml）
●ザバス　MILKPROTEIN　脂肪0　ココア風味（200ml）
●ザバス　MILKPROTEIN　脂肪0　バナナ風味（200ml）
●ザバス　MILKPROTEIN　脂肪0　ビターショコラ風味（200ml）
●ザバス　MILKPROTEIN　脂肪0　アーモンド風味（200ml）
●ザバス　MILKPROTEIN　脂肪0　キャラメル風味（200ml）
●ザバス　MILKPROTEIN　脂肪0　チョコレート風味（200ml）
●ザバス　MILKPROTEIN　脂肪0　パインミックス風味（200ml）

【カップ入りお茶漬けまとめ買いで50円引き】

6月10日から23日までの期間、永谷園「カップ入り　さけ茶づけ」「カップ入り　梅干し茶漬け」から2個同時に購入すると50円引きになります。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ