540mlの水購入で950mlの「アクエリアス」無料券もらえる！ローソンストア100で6月16日まで「1個買うと1個もらえる」実施中。

ローソンストア100各店では、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが2026年6月10日から開催中です。

6月9日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・ファミリーマート

・セブン-イレブン

・ローソン

・デイリーヤマザキ

・ポプラ

パックご飯購入でレトルト無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

6月10日から16日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つあります。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「い・ろ・は・す」（540ml）です。

1本購入すると、「アクエリアス」（950ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、大塚食品「マイサイズ マンナンご飯」（140g×3パック）です。

1個購入すると、「マイサイズ」の「バターチキンカレー」「チキンカレー」（各120g）、「欧風カレー」「中華丼」「親子丼」（各150g）のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも6月10日から23日まで。

まとめ買いでお得に

【父の日キャンペーン】

6月8日から21日までの期間、Uber Eatsで「父の日キャンペーン」を開催中。対象商品をUber Eats 販売価格から20％オフで購入できます。

対象となる15商品は以下の通り。

●ころから≪レギュラー≫（10個）【BOX】 ※

●ころから≪レッド≫（10個）【BOX】 ※

●ハッシュドポテト ※

●アメリカンドッグ ※

●ジャンボフランク ※

●森永製菓 チョコモナカジャンボ（150ml）

●森永製菓 板チョコアイス（70ml）

●明治 エッセルスーパーカップ【超バニラ】（200ml）

●ロッテ クーリッシュ【バニラ】（140ml）

●グリコ パピコ チョココーヒー（160ml）

●伊藤園 健康ミネラルむぎ茶（2L）

●コカ・コーラ コカ・コーラ（1.5L）

●カルビー かっぱえびせん（77g）

●カルビー じゃがりこサラダ（57g）

●カルビー ピザポテト（60g）

※ファストフーズ取扱店舗のみでの販売。

20％オフキャンペーンは、Uber Eats 取扱い店舗のみ対象です。

【ザバス MILK PROTEINまとめ買いで40円引き】

6月10日から16日までの期間、対象の明治「ザバス MILK PROTEIN」を2本同時に購入すると40円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 イチゴ風味（200ml）

●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 ココア風味（200ml）

●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 バナナ風味（200ml）

●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 ビターショコラ風味（200ml）

●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 アーモンド風味（200ml）

●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 キャラメル風味（200ml）

●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 チョコレート風味（200ml）

●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 パインミックス風味（200ml）

【カップ入りお茶漬けまとめ買いで50円引き】

6月10日から23日までの期間、永谷園「カップ入り さけ茶づけ」「カップ入り 梅干し茶漬け」から2個同時に購入すると50円引きになります。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ