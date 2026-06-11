540mlの水購入で950mlの「アクエリアス」無料券もらえる！ローソンストア100で6月16日まで「1個買うと1個もらえる」実施中。
ローソンストア100各店では、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが2026年6月10日から開催中です。
6月9日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。
・ファミリーマート
・セブン-イレブン
・ローソン
・デイリーヤマザキ
・ポプラ
パックご飯購入でレトルト無料券も
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
6月10日から16日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つあります。
1つめの対象商品は、コカ・コーラ「い・ろ・は・す」（540ml）です。
1本購入すると、「アクエリアス」（950ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、大塚食品「マイサイズ マンナンご飯」（140g×3パック）です。
1個購入すると、「マイサイズ」の「バターチキンカレー」「チキンカレー」（各120g）、「欧風カレー」「中華丼」「親子丼」（各150g）のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも6月10日から23日まで。
まとめ買いでお得に【父の日キャンペーン】
6月8日から21日までの期間、Uber Eatsで「父の日キャンペーン」を開催中。対象商品をUber Eats 販売価格から20％オフで購入できます。
対象となる15商品は以下の通り。
●ころから≪レギュラー≫（10個）【BOX】 ※
●ころから≪レッド≫（10個）【BOX】 ※
●ハッシュドポテト ※
●アメリカンドッグ ※
●ジャンボフランク ※
●森永製菓 チョコモナカジャンボ（150ml）
●森永製菓 板チョコアイス（70ml）
●明治 エッセルスーパーカップ【超バニラ】（200ml）
●ロッテ クーリッシュ【バニラ】（140ml）
●グリコ パピコ チョココーヒー（160ml）
●伊藤園 健康ミネラルむぎ茶（2L）
●コカ・コーラ コカ・コーラ（1.5L）
●カルビー かっぱえびせん（77g）
●カルビー じゃがりこサラダ（57g）
●カルビー ピザポテト（60g）
※ファストフーズ取扱店舗のみでの販売。
20％オフキャンペーンは、Uber Eats 取扱い店舗のみ対象です。【ザバス MILK PROTEINまとめ買いで40円引き】
6月10日から16日までの期間、対象の明治「ザバス MILK PROTEIN」を2本同時に購入すると40円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 イチゴ風味（200ml）
●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 ココア風味（200ml）
●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 バナナ風味（200ml）
●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 ビターショコラ風味（200ml）
●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 アーモンド風味（200ml）
●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 キャラメル風味（200ml）
●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 チョコレート風味（200ml）
●ザバス MILKPROTEIN 脂肪0 パインミックス風味（200ml）
6月10日から23日までの期間、永谷園「カップ入り さけ茶づけ」「カップ入り 梅干し茶漬け」から2個同時に購入すると50円引きになります。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ