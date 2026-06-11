円安とインフレが進めば、生活は苦しくなる。そう考えるのが自然だろう。にもかかわらず、「日本株は買いだ」と言い切る投資のプロがいるのはなぜか。実は、自国通貨安とインフレが同時に進む局面では、株価が上昇しやすい一定の構造がある。その仕組みを理解すれば、見えてくる景色は大きく変わる。※本稿は、ファンドマネージャーの堀井正孝『経済はお金から学べ』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。

預金の金利だけでは

物価上昇に追いつけない

「物価が上がるけれど、何か対策はありますか？」という質問をすると、生活が苦しくなるだろうから、「（今までどおり）これからも預金する」という人が多くいます。物価が上がるのに預金……この答えに、少し矛盾を感じてほしいのです。

たしかに、預金とは、元本はそのままに、コツコツと利息を積み上げていくリスクの少ない投資の1つで、デフレ局面や利下げ局面では、頼りになる資産運用です。

しかし、インフレ局面や利上げ局面に変わると、預金では、物価上昇や金利上昇に対し、後れを取ってしまいます。ほかと比べて、自分のお金だけ増えていかないという状態になってしまうのです。

最近の米国がその実例です。米国は、今の日本よりも数年早く、インフレと利上げの局面に入りました。物価も調達金利も上がりましたが、図4-12のとおり、2025年7月現在、政策金利は4.5％まで上がっていても、預金金利は0.59％程度とかなり出遅れています。預金をしていても、金利上昇の妙味がほとんどないということです。

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