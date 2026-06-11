フレッシュな印象を鮮明にした2024年版の

心臓を一新したモデル

プジョーやシトロエン、アルファロメオなど多彩なブランドを展開するステランティス・グループは、現在、高効率1.2L直3ターボエンジンと6速DCTに内蔵した電動モーターを組み合わせた、48Vマイルドハイブリッドシステムの採用を積極的に進めている。そのラインアップに、プジョー208が加わった。正式名称は208GTハイブリッドである。

現行208は、2020年に日本に上陸。2024年にマイナーチェンジを実施しフレッシュな印象を鮮明にした。最新ハイブリッドは、このマイナーチェンジ版の心臓を一新したモデルだ。

エクステリアは、新世代ブランドロゴを採用。フロントフェイスをリファインするとともに前後に3本線のライトをレイアウト。ブランドアイデンティティを一段と強調する変更がなされた。アロイホイールのデザインも新しい。インテリアを見ると、10インチの大型タッチスクリーンの採用や、パークアシストカメラの解像度を引き上げるなど、随所にアップデートが施されている。

ボディは4115×1745×1465mmとコンパクト。SUVが主力となり、サイズが軒並み大型化している中で、このコンパクトさは光る。いまという時代に、あえて背の低いハッチバックを選ぶのは、クルマ好きを周囲にアピールする手段ではないだろうか。

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