BTSジミンの金髪ロングなびく“神々しい”ライブショットから一転…ソファに“ちんまり”座る姿が「愛おしすぎる」と話題

【写真】BTSジミンの“神々しい”ステージフォト＆ちょこんと座る姿／座った姿が“かわいい＆美しい”ジミン【動画】BTS7人が13年間を振り返る「BTS会食 2.0」も公開

BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramを更新。現在開催中の『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』での幻想的なライブ写真と、楽屋でのかわいらしいオフショットを公開し、そのギャップあふれる魅力でファンを惹きつけている。

■BTSジミン、神々しさ漂うライブフォトを公開

JIMINは笑顔の絵文字とともに、15枚の写真を投稿した。1枚目は金髪ロングヘアをなびかせながら、目を閉じて歌う姿を捉えたショット。背後から差し込むライトに照らされた横顔には、どこか神々しい雰囲気が漂う。

続いて、黒のタンクトップ衣装で力強く熱唱する全身ショット（3枚目）や、ペンライトが輝く客席に向かって手を伸ばす後ろ姿（4枚目）など、ライブの熱気を感じさせる写真が並ぶ。

また、5枚目では色気漂う眼差しを披露。他にも、感極まったような表情（6枚目）や、ステージに横たわりまっすぐ上を見つめる姿（8枚目）、白のタンクトップ姿でしゃがみ込む横顔ショット（11枚目）など、ライブ中のJIMINの美しくも儚い表情が次々と切り取られている。

そして15枚目では、楽屋と思われる場所でのモノクロショットを公開。ステージ上での圧倒的な存在感と幻想的な雰囲気から一転、華やかなロングヘアをビーニーの中に収め、ヘッドホンをつけたJIMINが、ソファの肘掛けに足を乗せ、その膝を抱えるようにちょこんと座る姿が収められている。

SNSは「言葉を失うほど美しい」「あまりの美しさに震える」「超絶かっこいい」「どの写真もドストライク」「爆イケジミンのあと、最後のちょこんと座った姿が愛おしすぎる」など、大きな反響を呼んでいる。