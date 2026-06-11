　11日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万1979枚だった。うちプットの出来高が1万2284枚と、コールの9695枚を上回った。プットの出来高トップは5万8000円の1090枚（23円安2円）。コールの出来高トップは6万5000円の1191枚（220円安225円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　 1　　77000　
　　 3　　　　　　　 1　　75000　
　　 3　　　 0　　　 1　　73000　
　　 1　　　 0　　　 1　　72500　
　　71　　　 0　　　 1　　72000　
　　91　　　 0　　　 1　　71500　
　　15　　　 0　　　 1　　71250　
　　92　　　 0　　　 1　　71000　
　　29　　　 0　　　 1　　70750　
　　53　　　-1　　　 1　　70500　
　　32　　　-1　　　 1　　70250　
　　 1　　　-2　　　 1　　70125　
　 131　　　-2　　　 1　　70000　
　　 2　　　-3　　　 1　　69750　
　　62　　　-4　　　 1　　69500　
　　 1　　　-7　　　 1　　69250　
　 126　　 -10　　　 1　　69000　
　　 7　　　-9　　　 1　　68875　
　　 4　　　-9　　　 1　　68750　
　　 4　　 -10　　　 1　　68625　
　　34　　 -19　　　 1　　68500　
　　47　　 -24　　　 1　　68250　
　 447　　 -27　　　 1　　68000　　4440 　　　　　　　12　
　　 2　　 -24　　　 4　　67875　
　　60　　 -48　　　 1　　67750　
　　 1　　 -44　　　 1　　67625　
　1109　　 -54　　　 1　　67500　
　 162　　　　　　　 1　　67375　
　　59　　 -74　　　 2　　67250　
　　 1　　　　　　　 5　　67125　
　 920　　 -87　　　 4　　67000　　2985 　　+670　　　 3　
　　 2　　 -81　　　 8　　66875　　2730 　 +1380　　　 1　
　 132　　-115　　　 8　　66750　
　　21　　-119　　　 7　　66625　
　 233　　-126　　　14　　66500　
　　23　　-470　　　15　　66375　
　 145　　-168　　　20　　66250　
　 153　　-162　　　30　　66125　
　 796　　-175　　　45　　66000　　1845 　　-205　　　32　
　　26　　-162　　　58　　65875　　2375 　　+985　　　 1　
　 203　　-210　　　70　　65750　　2680 　 +1875　　　 2　
　　10　　-239　　　61　　65625　
　 601　　-225　　 105　　65500　　1800 　　+275　　　 5　
　　28　　-183　　 112　　65375　
　　69　　-153　　 140　　65250　
　　26　　-239　　 121　　65125　
　1191　　-220　　 225　　65000　　 885 　　-295　　 113　
　　33　　-245　　 220　　64875　
　 192　　-250　　 305　　64750　
　　23　　-345　　 300　　64625　　 690 　　-165　　　 6　
　 570　　-285　　 390　　64500　　 735 　　-265　　　10　
　　12　　-120　　 415　　64375　　 625 　　-205　　　 8　
　 227　　 -90　　 520　　64250　　 455 　　-305　　　23　
　　49　　-310　　 565　　64125　　 425 　　-300　　　30　
　 655　　-330　　 615　　64000　　 355 　　-300　　 335　
　　54　　　　　　 390　　63875　　 310 　　　 0　　　12　
　　 6　　-300　　 730　　63750　　 340 　　-205　　　61　
　　52　　　　　　 470　　63625　　 340 　　-380　　　23　
　 376　　-145　　1010　　63500　　 200 　　-295　　 386　
　　16　　　　　　 495　　63375　　 197 　　-243　　　61　
　　12　　　　　　 320　　63250　　 159 　　-251　　 151　
　　 6　 -1365　　 475　　63125　　 155 　　 -40　　　17　
　 147　　-625　　1320　　63000　　 110 　　-255　　 763　
　　 5　　　　　　 485　　62875　　 100 　　-235　　　31　
　　11　　　　　　1515　　62750　　 111 　　-199　　 370　
　　　　　　　　　　　　　62625　　　84 　　-346　　　44　
　　 7　　　　　　1800　　62500　　　60 　　-210　　 457　
　　　　　　　　　　　　　62375　　　79 　　-208　　　15　
　　　　　　　　　　　　　62250　　　49 　　-190　　　52　
　　　　　　　　　　　　　62125　　　49 　　 -66　　　32　
　　 5　　-660　　1685　　62000　　　30 　　-151　　 682　
　　　　　　　　　　　　　61875　　　43 　　-162　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　61750　　　37 　　-167　　　95　
　　　　　　　　　　　　　61625　　　40 　　 -99　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　61500　　　19 　　-121　　 369　
　　　　　　　　　　　　　61375　　　25 　　-185　　　19　
　　　　　　　　　　　　　61250　　　20 　　-100　　　80　
　　　　　　　　　　　　　61125　　　68 　　 -37　　　24　
　　 1　　　　　　1920　　61000　　　10 　　 -93　　 845　
　　　　　　　　　　　　　60875　　　18 　　 -72　　　13　
　　　　　　　　　　　　　60750　　　16 　　 -97　　　54　
　　　　　　　　　　　　　60625　　　16 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　60500　　　 9 　　 -52　　 186　
　　　　　　　　　　　　　60250　　　 7 　　 -91　　　16　
　　 2　　　　　　3730　　60000　　　 6 　　 -53　　1076　
　　　　　　　　　　　　　59875　　　 3 　　 -89　　　16　
　　　　　　　　　　　　　59750　　　 7 　　 -69　　　74　
　　　　　　　　　　　　　59625　　　 8 　　 -42　　　27　
　　　　　　　　　　　　　59500　　　 4 　　 -67　　 146　
　　　　　　　　　　　　　59375　　　 9 　　 -24　　　14　
　　　　　　　　　　　　　59250　　　 4 　　 -60　　　26　
　　　　　　　　　　　　　59125　　　 6 　　 -29　　　17　
　　 4　　　　　　5200　　59000　　　 3 　　 -36　　 410　
　　　　　　　　　　　　　58875　　　 5 　　 -45　　　28　
　　　　　　　　　　　　　58750　　　 3 　　 -33　　　45　
　　　　　　　　　　　　　58625　　　 2 　　 -32　　 105　
　　　　　　　　　　　　　58500　　　 2 　　 -29　　 640　
　　　　　　　　　　　　　58375　　　 7 　　 -24　　　13　
　　　　　　　　　　　　　58250　　　 2 　　 -27　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　58000　　　 2 　　 -23　　1090　
　　　　　　　　　　　　　57875　　　 3 　　 -34　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57750　　　 6 　　 -16　　　14　
　　　　　　　　　　　　　57625　　　 2 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57500　　　 1 　　 -20　　 229　
　　　　　　　　　　　　　57375　　　 1 　　 -34　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57250　　　 1 　　 -18　　 122　
　　　　　　　　　　　　　57125　　　 1 　　 -16　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57000　　　 1 　　 -14　　 643　
　　　　　　　　　　　　　56875　　　 1 　　 -15　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　56750　　　 1 　　 -22　　　67　
　　　　　　　　　　　　　56625　　　 7 　　　-7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56500　　　 1 　　 -11　　 354　
　　　　　　　　　　　　　56375　　　 1 　　 -20　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　56250　　　 2 　　 -16　　　21　
　　　　　　　　　　　　　56125　　　 3 　　　-6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56000　　　 1 　　　-9　　 591　
　　　　　　　　　　　　　55875　　　 1 　　 -17　　　19　
　　　　　　　　　　　　　55750　　　 1 　　 -16　　　15　
　　　　　　　　　　　　　55625　　　 1 　　　　　　　27　
　　　　　　　　　　　　　55500　　　 1 　　　-7　　　98　
　　　　　　　　　　　　　55250　　　 1 　　　-6　　　12　
　　　　　　　　　　　　　55000　　　 1 　　　-4　　 168　
　　　　　　　　　　　　　54750　　　 1 　　　-8　　　15　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　 3 　　　-3　　　39　
　　　　　　　　　　　　　54250　　　 1 　　　-3　　　28　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　 1 　　　-3　　 231　
　　　　　　　　　　　　　53750　　　 1 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　 1 　　　-2　　 125　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　 1 　　　-1　　 154　
　　　　　　　　　　　　　52875　　　 1 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　 1 　　　-1　　　16　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　 1 　　　 0　　　20　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　 1 　　　 0　　　10　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　 1 　　　 0　　　17　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　 1 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　 1 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42250　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28750　　　 1 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 1 　　　　　　　 5　

株探ニュース