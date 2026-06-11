日経225オプション6月限（11日日中） 6万5000円コールが出来高最多1191枚
11日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万1979枚だった。うちプットの出来高が1万2284枚と、コールの9695枚を上回った。プットの出来高トップは5万8000円の1090枚（23円安2円）。コールの出来高トップは6万5000円の1191枚（220円安225円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 77000
3 1 75000
3 0 1 73000
1 0 1 72500
71 0 1 72000
91 0 1 71500
15 0 1 71250
92 0 1 71000
29 0 1 70750
53 -1 1 70500
32 -1 1 70250
1 -2 1 70125
131 -2 1 70000
2 -3 1 69750
62 -4 1 69500
1 -7 1 69250
126 -10 1 69000
7 -9 1 68875
4 -9 1 68750
4 -10 1 68625
34 -19 1 68500
47 -24 1 68250
447 -27 1 68000 4440 12
2 -24 4 67875
60 -48 1 67750
1 -44 1 67625
1109 -54 1 67500
162 1 67375
59 -74 2 67250
1 5 67125
920 -87 4 67000 2985 +670 3
2 -81 8 66875 2730 +1380 1
132 -115 8 66750
21 -119 7 66625
233 -126 14 66500
23 -470 15 66375
145 -168 20 66250
153 -162 30 66125
796 -175 45 66000 1845 -205 32
26 -162 58 65875 2375 +985 1
203 -210 70 65750 2680 +1875 2
10 -239 61 65625
601 -225 105 65500 1800 +275 5
28 -183 112 65375
69 -153 140 65250
26 -239 121 65125
1191 -220 225 65000 885 -295 113
33 -245 220 64875
192 -250 305 64750
23 -345 300 64625 690 -165 6
570 -285 390 64500 735 -265 10
12 -120 415 64375 625 -205 8
227 -90 520 64250 455 -305 23
49 -310 565 64125 425 -300 30
655 -330 615 64000 355 -300 335
54 390 63875 310 0 12
6 -300 730 63750 340 -205 61
52 470 63625 340 -380 23
376 -145 1010 63500 200 -295 386
16 495 63375 197 -243 61
12 320 63250 159 -251 151
6 -1365 475 63125 155 -40 17
147 -625 1320 63000 110 -255 763
5 485 62875 100 -235 31
11 1515 62750 111 -199 370
62625 84 -346 44
7 1800 62500 60 -210 457
62375 79 -208 15
62250 49 -190 52
62125 49 -66 32
5 -660 1685 62000 30 -151 682
61875 43 -162 8
61750 37 -167 95
61625 40 -99 5
61500 19 -121 369
61375 25 -185 19
61250 20 -100 80
61125 68 -37 24
1 1920 61000 10 -93 845
60875 18 -72 13
60750 16 -97 54
60625 16 12
60500 9 -52 186
60250 7 -91 16
2 3730 60000 6 -53 1076
59875 3 -89 16
59750 7 -69 74
59625 8 -42 27
59500 4 -67 146
59375 9 -24 14
59250 4 -60 26
59125 6 -29 17
4 5200 59000 3 -36 410
58875 5 -45 28
58750 3 -33 45
58625 2 -32 105
58500 2 -29 640
58375 7 -24 13
58250 2 -27 5
58000 2 -23 1090
57875 3 -34 1
57750 6 -16 14
57625 2 -15 1
57500 1 -20 229
57375 1 -34 2
57250 1 -18 122
57125 1 -16 3
57000 1 -14 643
56875 1 -15 9
56750 1 -22 67
56625 7 -7 1
56500 1 -11 354
56375 1 -20 9
56250 2 -16 21
56125 3 -6 2
56000 1 -9 591
55875 1 -17 19
55750 1 -16 15
55625 1 27
55500 1 -7 98
55250 1 -6 12
55000 1 -4 168
54750 1 -8 15
54500 3 -3 39
54250 1 -3 28
54000 1 -3 231
53750 1 -3 2
53500 1 -2 125
53000 1 -1 154
52875 1 -1 3
52500 1 -1 16
52000 1 0 20
51000 1 0 10
50000 1 0 17
49500 1 0 1
49000 1 0 3
47750 1 0 4
46000 1 0 1
44000 1 0 1
43500 1 1
43000 1 0 1
42250 1 1
28750 1 2
12500 1 5
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 77000
3 1 75000
3 0 1 73000
1 0 1 72500
71 0 1 72000
91 0 1 71500
15 0 1 71250
92 0 1 71000
29 0 1 70750
53 -1 1 70500
32 -1 1 70250
1 -2 1 70125
131 -2 1 70000
2 -3 1 69750
62 -4 1 69500
1 -7 1 69250
126 -10 1 69000
7 -9 1 68875
4 -9 1 68750
4 -10 1 68625
34 -19 1 68500
47 -24 1 68250
447 -27 1 68000 4440 12
2 -24 4 67875
60 -48 1 67750
1 -44 1 67625
1109 -54 1 67500
162 1 67375
59 -74 2 67250
1 5 67125
920 -87 4 67000 2985 +670 3
2 -81 8 66875 2730 +1380 1
132 -115 8 66750
21 -119 7 66625
233 -126 14 66500
23 -470 15 66375
145 -168 20 66250
153 -162 30 66125
796 -175 45 66000 1845 -205 32
26 -162 58 65875 2375 +985 1
203 -210 70 65750 2680 +1875 2
10 -239 61 65625
601 -225 105 65500 1800 +275 5
28 -183 112 65375
69 -153 140 65250
26 -239 121 65125
1191 -220 225 65000 885 -295 113
33 -245 220 64875
192 -250 305 64750
23 -345 300 64625 690 -165 6
570 -285 390 64500 735 -265 10
12 -120 415 64375 625 -205 8
227 -90 520 64250 455 -305 23
49 -310 565 64125 425 -300 30
655 -330 615 64000 355 -300 335
54 390 63875 310 0 12
6 -300 730 63750 340 -205 61
52 470 63625 340 -380 23
376 -145 1010 63500 200 -295 386
16 495 63375 197 -243 61
12 320 63250 159 -251 151
6 -1365 475 63125 155 -40 17
147 -625 1320 63000 110 -255 763
5 485 62875 100 -235 31
11 1515 62750 111 -199 370
62625 84 -346 44
7 1800 62500 60 -210 457
62375 79 -208 15
62250 49 -190 52
62125 49 -66 32
5 -660 1685 62000 30 -151 682
61875 43 -162 8
61750 37 -167 95
61625 40 -99 5
61500 19 -121 369
61375 25 -185 19
61250 20 -100 80
61125 68 -37 24
1 1920 61000 10 -93 845
60875 18 -72 13
60750 16 -97 54
60625 16 12
60500 9 -52 186
60250 7 -91 16
2 3730 60000 6 -53 1076
59875 3 -89 16
59750 7 -69 74
59625 8 -42 27
59500 4 -67 146
59375 9 -24 14
59250 4 -60 26
59125 6 -29 17
4 5200 59000 3 -36 410
58875 5 -45 28
58750 3 -33 45
58625 2 -32 105
58500 2 -29 640
58375 7 -24 13
58250 2 -27 5
58000 2 -23 1090
57875 3 -34 1
57750 6 -16 14
57625 2 -15 1
57500 1 -20 229
57375 1 -34 2
57250 1 -18 122
57125 1 -16 3
57000 1 -14 643
56875 1 -15 9
56750 1 -22 67
56625 7 -7 1
56500 1 -11 354
56375 1 -20 9
56250 2 -16 21
56125 3 -6 2
56000 1 -9 591
55875 1 -17 19
55750 1 -16 15
55625 1 27
55500 1 -7 98
55250 1 -6 12
55000 1 -4 168
54750 1 -8 15
54500 3 -3 39
54250 1 -3 28
54000 1 -3 231
53750 1 -3 2
53500 1 -2 125
53000 1 -1 154
52875 1 -1 3
52500 1 -1 16
52000 1 0 20
51000 1 0 10
50000 1 0 17
49500 1 0 1
49000 1 0 3
47750 1 0 4
46000 1 0 1
44000 1 0 1
43500 1 1
43000 1 0 1
42250 1 1
28750 1 2
12500 1 5
株探ニュース