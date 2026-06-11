日経225オプション7月限（11日日中） 4万7000円プットが出来高最多374枚
11日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6814枚だった。うちプットの出来高が3829枚と、コールの2985枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の374枚（10円安117円）。コールの出来高トップは6万6000円の267枚（45円安1550円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
15 0 2 90000
9 -2 3 85750
36 -3 3 85000
101 -4 7 82500
201 -5 15 80000
32 -7 21 79000
57 -10 22 78500
118 -9 27 78000
15 -23 40 77500
44 -14 39 77000
5 -10 50 76500
102 -9 59 76000
44 -14 70 75500
98 -13 84 75000
22 -22 97 74500
167 -19 120 74000
14 -24 136 73500
81 -31 168 73000
10 -66 212 72500
107 -41 230 72000
24 -40 290 71500
3 260 71250
70 -35 340 71000
29 +25 385 70500
2 -180 360 70250
205 -35 475 70000 6755 3
6 -250 400 69750
2 -35 525 69625
39 -60 545 69500
5 600 69250
43 -30 675 69000
1 695 68875
1 750 68625
9 -85 735 68500 5000 1
2 790 68375
2 840 68250
10 -110 775 68125
112 -45 910 68000
2 940 67875
1 -55 945 67750
1 1010 67625
12 -45 1035 67500
1 -205 1085 67375
2 -160 1100 67250
18 1165 67125
140 -50 1200 67000
1 1215 66875
2 1310 66750
2 1335 66625
21 -215 1380 66500
2 1430 66375
1 1470 66250
267 -45 1550 66000
3 -730 1620 65875
7 -740 1685 65750
1 -195 1735 65625
54 -650 1780 65500 3035 +385 2
3 1805 65375
6 -160 1865 65250
1 -220 1965 65125 2905 7
11 -110 1940 65000 2795 +25 40
1 -230 2085 64875 2765 2
6 -295 2185 64625
28 +100 2280 64500 2575 3
2 2295 64375
64250 2455 2
134 -100 2515 64000 2315 -10 46
2 2645 63875
103 -430 2600 63750 2450 1
104 2745 63500 2115 +585 17
96 2970 63250
95 -110 3140 63000 1940 +65 13
3 3310 62750 1780 8
3 3425 62500 1755 -40 4
62000 1490 -125 54
61500 1735 +825 3
61000 1270 -180 71
60875 1480 9
60750 1235 -75 20
60625 1160 +65 7
60500 1130 -40 28
4 -300 5200 60000 1010 -35 108
59875 1115 10
59500 920 -55 45
59375 1020 2
59250 925 +75 2
59125 860 3
59000 845 -65 49
58875 820 4
58750 850 23
58625 805 1
58500 780 +245 54
58375 780 7
58250 755 -45 7
58125 750 1
58000 725 -10 66
57750 710 -35 5
57625 660 3
57500 630 +210 30
57375 665 1
57250 610 4
57000 590 -25 161
56750 595 2
56500 530 -10 20
56375 705 1
56250 510 4
1 8500 56000 485 -25 171
55750 490 7
55625 615 1
55500 435 +40 26
55250 405 -70 1
1 9075 55000 405 -20 95
54500 380 +40 12
54375 390 19
54250 415 +40 9
54000 345 -15 80
53875 385 21
53750 315 -20 9
53625 370 4
53500 315 +95 5
53250 350 +40 6
53000 283 -17 80
52500 258 27
52250 260 -2 11
52000 233 -23 304
51750 265 +29 5
51500 226 8
51250 235 2
51000 206 -15 54
50750 298 +90 1
50500 191 -30 1
50000 170 -21 129
49750 190 7
49500 167 -38 21
49250 178 13
49000 156 -12 42
48750 183 1
48500 145 -11 25
48250 170 +69 1
48000 140 -3 57
47750 159 +59 1
47500 124 -1 47
47250 134 4
47000 117 -10 374
46750 109 9
46500 107 +5 6
46250 118 +8 3
46000 99 -14 27
45250 104 2
45000 86 -14 106
44750 100 8
44500 98 -2 2
44250 98 16
44000 90 +4 13
43000 70 -17 23
42750 67 2
42250 63 1
42000 61 -6 35
41500 80 1
41250 55 3
41000 73 +5 8
40750 62 2
40250 47 1
40000 47 -5 121
39000 43 -5 21
38500 42 5
38000 35 -5 14
37500 35 1
37000 32 -3 20
36000 30 10
35500 29 +8 1
35000 25 -7 143
34000 21 22
33000 19 -2 33
32000 17 -1 14
31000 14 -2 3
30000 10 -3 219
29000 10 -1 124
28000 10 -1 8
27000 10 15
25000 5 -1 69
24000 5 0 10
22000 4 0 5
20000 3 +1 68
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
15 0 2 90000
9 -2 3 85750
36 -3 3 85000
101 -4 7 82500
201 -5 15 80000
32 -7 21 79000
57 -10 22 78500
118 -9 27 78000
15 -23 40 77500
44 -14 39 77000
5 -10 50 76500
102 -9 59 76000
44 -14 70 75500
98 -13 84 75000
22 -22 97 74500
167 -19 120 74000
14 -24 136 73500
81 -31 168 73000
10 -66 212 72500
107 -41 230 72000
24 -40 290 71500
3 260 71250
70 -35 340 71000
29 +25 385 70500
2 -180 360 70250
205 -35 475 70000 6755 3
6 -250 400 69750
2 -35 525 69625
39 -60 545 69500
5 600 69250
43 -30 675 69000
1 695 68875
1 750 68625
9 -85 735 68500 5000 1
2 790 68375
2 840 68250
10 -110 775 68125
112 -45 910 68000
2 940 67875
1 -55 945 67750
1 1010 67625
12 -45 1035 67500
1 -205 1085 67375
2 -160 1100 67250
18 1165 67125
140 -50 1200 67000
1 1215 66875
2 1310 66750
2 1335 66625
21 -215 1380 66500
2 1430 66375
1 1470 66250
267 -45 1550 66000
3 -730 1620 65875
7 -740 1685 65750
1 -195 1735 65625
54 -650 1780 65500 3035 +385 2
3 1805 65375
6 -160 1865 65250
1 -220 1965 65125 2905 7
11 -110 1940 65000 2795 +25 40
1 -230 2085 64875 2765 2
6 -295 2185 64625
28 +100 2280 64500 2575 3
2 2295 64375
64250 2455 2
134 -100 2515 64000 2315 -10 46
2 2645 63875
103 -430 2600 63750 2450 1
104 2745 63500 2115 +585 17
96 2970 63250
95 -110 3140 63000 1940 +65 13
3 3310 62750 1780 8
3 3425 62500 1755 -40 4
62000 1490 -125 54
61500 1735 +825 3
61000 1270 -180 71
60875 1480 9
60750 1235 -75 20
60625 1160 +65 7
60500 1130 -40 28
4 -300 5200 60000 1010 -35 108
59875 1115 10
59500 920 -55 45
59375 1020 2
59250 925 +75 2
59125 860 3
59000 845 -65 49
58875 820 4
58750 850 23
58625 805 1
58500 780 +245 54
58375 780 7
58250 755 -45 7
58125 750 1
58000 725 -10 66
57750 710 -35 5
57625 660 3
57500 630 +210 30
57375 665 1
57250 610 4
57000 590 -25 161
56750 595 2
56500 530 -10 20
56375 705 1
56250 510 4
1 8500 56000 485 -25 171
55750 490 7
55625 615 1
55500 435 +40 26
55250 405 -70 1
1 9075 55000 405 -20 95
54500 380 +40 12
54375 390 19
54250 415 +40 9
54000 345 -15 80
53875 385 21
53750 315 -20 9
53625 370 4
53500 315 +95 5
53250 350 +40 6
53000 283 -17 80
52500 258 27
52250 260 -2 11
52000 233 -23 304
51750 265 +29 5
51500 226 8
51250 235 2
51000 206 -15 54
50750 298 +90 1
50500 191 -30 1
50000 170 -21 129
49750 190 7
49500 167 -38 21
49250 178 13
49000 156 -12 42
48750 183 1
48500 145 -11 25
48250 170 +69 1
48000 140 -3 57
47750 159 +59 1
47500 124 -1 47
47250 134 4
47000 117 -10 374
46750 109 9
46500 107 +5 6
46250 118 +8 3
46000 99 -14 27
45250 104 2
45000 86 -14 106
44750 100 8
44500 98 -2 2
44250 98 16
44000 90 +4 13
43000 70 -17 23
42750 67 2
42250 63 1
42000 61 -6 35
41500 80 1
41250 55 3
41000 73 +5 8
40750 62 2
40250 47 1
40000 47 -5 121
39000 43 -5 21
38500 42 5
38000 35 -5 14
37500 35 1
37000 32 -3 20
36000 30 10
35500 29 +8 1
35000 25 -7 143
34000 21 22
33000 19 -2 33
32000 17 -1 14
31000 14 -2 3
30000 10 -3 219
29000 10 -1 124
28000 10 -1 8
27000 10 15
25000 5 -1 69
24000 5 0 10
22000 4 0 5
20000 3 +1 68
株探ニュース