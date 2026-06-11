　11日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6814枚だった。うちプットの出来高が3829枚と、コールの2985枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の374枚（10円安117円）。コールの出来高トップは6万6000円の267枚（45円安1550円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　15　　　 0　　　 2　　90000　
　　 9　　　-2　　　 3　　85750　
　　36　　　-3　　　 3　　85000　
　 101　　　-4　　　 7　　82500　
　 201　　　-5　　　15　　80000　
　　32　　　-7　　　21　　79000　
　　57　　 -10　　　22　　78500　
　 118　　　-9　　　27　　78000　
　　15　　 -23　　　40　　77500　
　　44　　 -14　　　39　　77000　
　　 5　　 -10　　　50　　76500　
　 102　　　-9　　　59　　76000　
　　44　　 -14　　　70　　75500　
　　98　　 -13　　　84　　75000　
　　22　　 -22　　　97　　74500　
　 167　　 -19　　 120　　74000　
　　14　　 -24　　 136　　73500　
　　81　　 -31　　 168　　73000　
　　10　　 -66　　 212　　72500　
　 107　　 -41　　 230　　72000　
　　24　　 -40　　 290　　71500　
　　 3　　　　　　 260　　71250　
　　70　　 -35　　 340　　71000　
　　29　　 +25　　 385　　70500　
　　 2　　-180　　 360　　70250　
　 205　　 -35　　 475　　70000　　6755 　　　　　　　 3　
　　 6　　-250　　 400　　69750　
　　 2　　 -35　　 525　　69625　
　　39　　 -60　　 545　　69500　
　　 5　　　　　　 600　　69250　
　　43　　 -30　　 675　　69000　
　　 1　　　　　　 695　　68875　
　　 1　　　　　　 750　　68625　
　　 9　　 -85　　 735　　68500　　5000 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　 790　　68375　
　　 2　　　　　　 840　　68250　
　　10　　-110　　 775　　68125　
　 112　　 -45　　 910　　68000　
　　 2　　　　　　 940　　67875　
　　 1　　 -55　　 945　　67750　
　　 1　　　　　　1010　　67625　
　　12　　 -45　　1035　　67500　
　　 1　　-205　　1085　　67375　
　　 2　　-160　　1100　　67250　
　　18　　　　　　1165　　67125　
　 140　　 -50　　1200　　67000　
　　 1　　　　　　1215　　66875　
　　 2　　　　　　1310　　66750　
　　 2　　　　　　1335　　66625　
　　21　　-215　　1380　　66500　
　　 2　　　　　　1430　　66375　
　　 1　　　　　　1470　　66250　
　 267　　 -45　　1550　　66000　
　　 3　　-730　　1620　　65875　
　　 7　　-740　　1685　　65750　
　　 1　　-195　　1735　　65625　
　　54　　-650　　1780　　65500　　3035 　　+385　　　 2　
　　 3　　　　　　1805　　65375　
　　 6　　-160　　1865　　65250　
　　 1　　-220　　1965　　65125　　2905 　　　　　　　 7　
　　11　　-110　　1940　　65000　　2795 　　 +25　　　40　
　　 1　　-230　　2085　　64875　　2765 　　　　　　　 2　
　　 6　　-295　　2185　　64625　
　　28　　+100　　2280　　64500　　2575 　　　　　　　 3　
　　 2　　　　　　2295　　64375　
　　　　　　　　　　　　　64250　　2455 　　　　　　　 2　
　 134　　-100　　2515　　64000　　2315 　　 -10　　　46　
　　 2　　　　　　2645　　63875　
　 103　　-430　　2600　　63750　　2450 　　　　　　　 1　
　 104　　　　　　2745　　63500　　2115 　　+585　　　17　
　　96　　　　　　2970　　63250　
　　95　　-110　　3140　　63000　　1940 　　 +65　　　13　
　　 3　　　　　　3310　　62750　　1780 　　　　　　　 8　
　　 3　　　　　　3425　　62500　　1755 　　 -40　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　62000　　1490 　　-125　　　54　
　　　　　　　　　　　　　61500　　1735 　　+825　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　61000　　1270 　　-180　　　71　
　　　　　　　　　　　　　60875　　1480 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　60750　　1235 　　 -75　　　20　
　　　　　　　　　　　　　60625　　1160 　　 +65　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　60500　　1130 　　 -40　　　28　
　　 4　　-300　　5200　　60000　　1010 　　 -35　　 108　
　　　　　　　　　　　　　59875　　1115 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 920 　　 -55　　　45　
　　　　　　　　　　　　　59375　　1020 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 925 　　 +75　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59125　　 860 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 845 　　 -65　　　49　
　　　　　　　　　　　　　58875　　 820 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 850 　　　　　　　23　
　　　　　　　　　　　　　58625　　 805 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 780 　　+245　　　54　
　　　　　　　　　　　　　58375　　 780 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 755 　　 -45　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　58125　　 750 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 725 　　 -10　　　66　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 710 　　 -35　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　57625　　 660 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 630 　　+210　　　30　
　　　　　　　　　　　　　57375　　 665 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 610 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 590 　　 -25　　 161　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 595 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 530 　　 -10　　　20　
　　　　　　　　　　　　　56375　　 705 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 510 　　　　　　　 4　
　　 1　　　　　　8500　　56000　　 485 　　 -25　　 171　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 490 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　55625　　 615 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 435 　　 +40　　　26　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 405 　　 -70　　　 1　
　　 1　　　　　　9075　　55000　　 405 　　 -20　　　95　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 380 　　 +40　　　12　
　　　　　　　　　　　　　54375　　 390 　　　　　　　19　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 415 　　 +40　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 345 　　 -15　　　80　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 385 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 315 　　 -20　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　53625　　 370 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 315 　　 +95　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 350 　　 +40　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 283 　　 -17　　　80　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 258 　　　　　　　27　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 260 　　　-2　　　11　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 233 　　 -23　　 304　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 265 　　 +29　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 226 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 235 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 206 　　 -15　　　54　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 298 　　 +90　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 191 　　 -30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 170 　　 -21　　 129　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 190 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 167 　　 -38　　　21　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 178 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 156 　　 -12　　　42　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 183 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 145 　　 -11　　　25　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 170 　　 +69　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 140 　　　-3　　　57　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 159 　　 +59　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 124 　　　-1　　　47　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 134 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 117 　　 -10　　 374　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 109 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 107 　　　+5　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 118 　　　+8　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　99 　　 -14　　　27　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 104 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　86 　　 -14　　 106　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 100 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　98 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　98 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　90 　　　+4　　　13　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　70 　　 -17　　　23　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　67 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42250　　　63 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　61 　　　-6　　　35　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　80 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　55 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　73 　　　+5　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　62 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　47 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　47 　　　-5　　 121　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　43 　　　-5　　　21　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　42 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　35 　　　-5　　　14　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　35 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　32 　　　-3　　　20　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　30 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　29 　　　+8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　25 　　　-7　　 143　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　21 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　19 　　　-2　　　33　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　17 　　　-1　　　14　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　14 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　10 　　　-3　　 219　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　10 　　　-1　　 124　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　10 　　　-1　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　10 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 5 　　　-1　　　69　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 5 　　　 0　　　10　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 4 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 3 　　　+1　　　68　

株探ニュース